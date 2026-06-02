Rusia lanzó su más letal bombardeo a Ucrania en los últimos meses con más de 70 misiles y 600 drones

Getting your Trinity Audio player ready...

Un total de 22 muertos y más de un centenar de heridos es el saldo hasta el momento reportado por las autoridades ucranianas del bombardeo de Rusia a Ucrania en la madrugada de este 2 de junio en los que las fuerzas de Putín usaron cientos de drones y decenas de misiles.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenskyy, informó en la red social Telegram que Moscú disparó en este bombardeo nocturno 73 misiles y más de 600 drones, en el tercer ataque masivo ruso a Ucrania en menos de un mes.

"Este fue un ataque a gran escala y una declaración absolutamente clara por parte de Rusia: si Ucrania no recibe protección contra los ataques con misiles balísticos y de otro tipo, estos ataques continuarán", dijo el presidente ucraniano en Telegram.

La Fuerza Aérea de Ucrania precisó que Rusia lanzó 656 drones y 73 misiles, entre ellos 33 balísticos difíciles y ocho hipersónicos Zircon, que, según las autoridades ucranianas, sería la mayor cifra de este tipo de misiles usada por Moscú en esta invasión.

Además agregaron que sus unidades derribaron o neutralizaron 40 misiles y 602 drones, aunque no incluyó en ese listado de proyectiles interceptados, los Zircon, según destacó la agencia Reuters.

El parte de la Fuerza Aérea ucraniana apuntó que no pudieron interceptar 33 drones y una cifra similar, treinta de ellos balísticos, que impactaron a 38 diferentes poblados del territorio ucraniano mientras los fragmentos de drones destruidos en el aire, según ese informe, cayeron en otras 15 localidades.

Rusia ha dicho que el misil Zircon se mueve a nueve veces la velocidad del sonido y puede llegar hasta las 625 millas.

Los ataques tuvieron como objetivo fundamental la capital ucraniana, de acuerdo con las autoridades locales. En Kiev, las autoridades ucranianas informaron que este ataque ruso mató a seis personas y dejó 80 heridos, entre ellos tres niños.

Los daños del ataque ruso alcanzaron en Kiev al menos a nueve edificios alto, una guardería infantil, una clínica médica y oficinas y edificaciones administrativos.

DTEK, el grupo de mayor inversión privada en el sector energético en Ucrania aseguró unos 140.000 pobladores en Kiev se vieron afectados por apagones temporales de electricidad con el ataque ruso.

En la ciudad de Dnipró, los reportes de las autoridades locales hablan de 12 muertos, dos de ellos menores de edad, tras la destrucción parcial de un edificio de cuatro plantas de viviendas.

El Ministerio de Defensa ruso justificó el nuevo ataque masivo a Ucrania en respuesta a supuestos actos terroristas de Kiev y diciendo que solo fue a objetivos militares.

“Durante la noche, en respuesta a los actos terroristas del régimen de Kiev, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa llevaron a cabo un ataque masivo utilizando armas de alta precisión de largo alcance aéreas, terrestres y marítimas”, declaró un comunicado del Ministerio de Defensa ruso.

Sin embargo, los reportes de las autoridades ucranianas de los daños y muertes revelaron otra realidad diferente a la que argumentó Moscú.

«No lográbamos entender qué estaba sucediendo... ¿alguna especie de apocalipsis?», comentó a Reuters, Olha Mudra, una madre ucraniana acompañada por su hija su hija Natalia, de seis años en una de las zonas bombardeadas en Kiev.

Tras el bombardeo ruso, las autoridades ucranianas ordenaron evacuar a más de 7,000 civiles en la región de Járkov, en la frontera con Rusia, al parecer en temor a un probable avance ruso.

"Dada la situación de seguridad y los ataques sistemáticos del enemigo, ampliamos la zona de evacuación obligatoria", anunció el gobernador de la región de Járkok, Oleg Siniegubov, en la red social de Telegram.