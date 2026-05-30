Un dron ruso impacta un edificio en Rumania y hiere a dos civiles, entre ellos un adolescente de 14 años

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Un dron ruso de tipo Geran-2 impactó en la madrugada del viernes 29 de mayo la azotea de un edificio de diez pisos en la ciudad rumana de Galați, cerca de la frontera con Ucrania.

El artefacto formaba parte de un ataque ruso contra objetivos ucranianos y penetró en el espacio aéreo rumano. La explosión y el posterior incendio provocaron heridas a una mujer de 53 años y un niño de 14 años, ambos con quemaduras, que fueron hospitalizados. Alrededor de 70 residentes fueron evacuados.

Según el Ministerio de Defensa de Rumania, los radares detectaron el dron alrededor de la 1:20 hora local. Se desplegaron dos cazas F-16 y un helicóptero, pero las autoridades optaron por no derribarlo para evitar riesgos mayores a la población civil en zona urbana.

El presidente rumano Nicușor Dan se desplazó personalmente a Galați para reunirse con las personas afectadas. Tras el encuentro, declaró:

“El evento de Galați es más que un incidente de seguridad. La Federación Rusa cometió un acto grave que puso en peligro las vidas de ciudadanos rumanos en suelo rumano. Es una escalada que no puede ser aceptada, no será tolerada y no quedará sin respuesta. Es consecuencia de la irresponsabilidad con la que Rusia utiliza diversas tácticas, en total desprecio por la vida de los civiles. Todo forma parte del arsenal de Moscú para inducir miedo, socavar la confianza y hacer daño.”

Dan incluyó un mensaje claro de unidad nacional:“Independientemente de cuánto intenten dividirnos y de nuestras opiniones diferentes en otros temas, Rusia no logrará dividir a nuestra sociedad cuando se trata de la integridad de Rumania, la democracia y la libertad. Son valores que nuestra sociedad ha asumido en momentos históricos y en torno a los cuales estamos unidos.”

Tras convocar el Consejo Supremo de Defensa, el presidente ordenó la expulsión del cónsul general ruso en Constanța y el cierre del consulado. La ministra de Exteriores, Oana Țoiu, convocó al embajador ruso y solicitó a la OTAN la aceleración del suministro de sistemas antiaéreos y antidrones.

La OTAN condenó el incidente de forma contundente. El secretario general, Mark Rutte, mantuvo una conversación telefónica con el presidente rumano.

“Hablé con el presidente Nicușor Dan de Rumania sobre el dron ruso que impactó un edificio residencial en Galați. Le aseguré la solidaridad absoluta de la OTAN con Rumania y expresé mi simpatía por los heridos. Afirmé que la OTAN está preparada para defender cada centímetro del territorio aliado. Seguiremos mejorando nuestra preparación para disuadir y defendernos de cualquier amenaza, incluidos los drones. El comportamiento temerario de Rusia supone un peligro para todos. Siguen atacando a civiles e infraestructuras civiles en Ucrania. Lo ocurrido anoche demuestra una vez más que las consecuencias de su guerra ilegal de agresión no se detienen en la frontera. La guerra de Rusia debe terminar, al igual que su desprecio por la seguridad de los civiles. Por nuestra parte, seguiremos fortaleciendo nuestra disuasión y defensa en casa y mantendremos nuestro apoyo a Ucrania mientras se defiende de la agresión rusa”, señaló Rutte.

El presidente ruso Vladimir Putin consideró “prematuro” atribuir el dron a Rusia y pidió la entrega de los restos para una investigación. El Ministerio de Exteriores ruso tachó las acusaciones de “infundadas”.

El vicesecretario del Consejo de Seguridad, Dmitri Medvedev, advirtió que incidentes similares podrían repetirse mientras los países europeos sigan apoyando a Ucrania.

Rumania ha registrado decenas de incursiones o caídas de drones en su territorio desde 2023, sobre todo en la zona del Danubio, aunque hasta ahora no se habían producido heridos en zonas habitadas.

El país ya había activado consultas en el marco del Artículo 4 de la OTAN en incidentes anteriores. Este episodio, sin embargo, marca un nuevo umbral por tratarse del primer caso con víctimas en suelo rumano.

El incidente se produce en un contexto de intensificación de los ataques con drones en la guerra entre Rusia y Ucrania.