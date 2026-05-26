Rubio urge a una salida negociada ante la nueva escalada del conflicto en Ucrania (VIDEO)

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteró la disposición de Washington a contribuir a una salida negociada a la guerra entre Rusia y Ucrania, en medio de una nueva escalada de ataques en el conflicto.

Rubio señaló que los recientes bombardeos y enfrentamientos evidencian la gravedad de la situación y la necesidad de ponerle fin al conflicto.

"Cada vez que se ven estos grandes ataques de un lado o del otro, es un recordatorio de por qué esta es una guerra terrible, que ha durado ya más que la segunda guerra mundial, y necesita llegar a su fin", declaró el jefe de la diplomacia estadounidense a periodistas tras una visita oficial a India.

Rubio insistió en que Estados Unidos mantiene su disposición a desempeñar un papel activo en los esfuerzos diplomáticos. "Estados Unidos está listo y preparado para hacer todo lo que podamos para ayudar a facilitar el fin de esta guerra", afirmó, al tiempo que se mostró optimista de que surja una oportunidad para avanzar en ese sentido.

La tensión del conflicto en Ucrania se ha agravado en los últimos días, tras ataques rusos a gran escala contra territorio ucraniano y advertencias de Moscú sobre nuevas ofensivas. Según reportes internacionales, los bombardeos recientes incluyeron el uso de drones y misiles que provocaron víctimas y daños en varias zonas, incluida la capital ucraniana, Kyiv.

Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso citado por Reuters, el ministro de Asuntos Exteriores Serguéi Lavrov informó este lunes a Rubio sobre la decisión de Moscú de lanzar ataques contra objetivos en Kyiv vinculados al ejército ucraniano.

Lavrov comunicó a Rubio por teléfono que la medida se había tomado "en respuesta a los continuos ataques terroristas del régimen de Kyiv contra la población pacífica y objetivos civiles en territorio ruso".

El comunicado añade que las fuerzas armadas rusas "están iniciando ataques sistemáticos contra instalaciones situadas en Kyiv que se utilizan para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como contra centros donde se toman las decisiones correspondientes".

El secretario de Estado estadounidense describió el conflicto como una guerra prolongada y destructiva que ha superado en duración a otros enfrentamientos históricos, subrayando la urgencia de alcanzar una solución.

Las autoridades estadounidenses han reiterado en los últimos meses que cualquier salida al conflicto deberá lograrse mediante negociaciones, en medio de esfuerzos diplomáticos que involucran contactos con Kyiv, Moscú y aliados internacionales.