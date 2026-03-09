Doctor alerta sobre los graves riesgos de la quema de basura para la salud
La quema de basura en La Habana es una práctica que se ha extendido en la isla. El Dr Iriarte explica cómo puede afectar la salud y qué medidas tomar para protegerse. Además, conversamos sobre la campaña “¡Que se vayan!” iniciativa que busca promover una transición democrática en Cuba
Episodios
-
marzo 06, 2026
Reforma económica en Cuba y humor en el exilio
-
marzo 05, 2026
Cuba al Día con Luis Domínguez y Marcell Felipe
-
marzo 04, 2026
Cuba al Día con Eloy Viera y Cézar Batiz
-
-
-
