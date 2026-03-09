Enlaces de accesibilidad

Doctor alerta sobre los graves riesgos de la quema de basura para la salud

La quema de basura en La Habana es una práctica que se ha extendido en la isla. El Dr Iriarte explica cómo puede afectar la salud y qué medidas tomar para protegerse. Además, conversamos sobre la campaña “¡Que se vayan!” iniciativa que busca promover una transición democrática en Cuba

Episodios

