Cuba al Día

Evidencia apunta a infiltración en lancha del exilio mientras Díaz-Canel promete cambios en Cuba

Nueva información y testimonios apuntan a una posible infiltración del régimen cubano en la lancha vinculada al exilio que terminó en un operativo mortal en costas de la isla. Miguel Díaz-Canel vuelve a prometer “transformaciones” económicas en medio de la peor crisis que vive Cuba en décadas.

