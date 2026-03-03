Evidencia apunta a infiltración en lancha del exilio mientras Díaz-Canel promete cambios en Cuba
Nueva información y testimonios apuntan a una posible infiltración del régimen cubano en la lancha vinculada al exilio que terminó en un operativo mortal en costas de la isla. Miguel Díaz-Canel vuelve a prometer “transformaciones” económicas en medio de la peor crisis que vive Cuba en décadas.
