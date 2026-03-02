Acusada por La Habana de financiar incursión rompe el silencio: “Voy a decir toda la verdad”
La mujer señalada por el régimen cubano como supuesta financiadora de una incursión armada responde a las acusaciones y asegura que revelará los detalles del caso. Su testimonio podría arrojar luz sobre un episodio rodeado de versiones contradictorias entre el exilio y el gobierno de La Habana.
Episodios
-
-
febrero 25, 2026
¿Terminará Castro como Maduro?
-
-
febrero 20, 2026
Cuba al día
-
febrero 19, 2026
Cuba al Día con María Werlau y Miguel Cossío
-
Foro