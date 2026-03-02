Enlaces de accesibilidad

Acusada por La Habana de financiar incursión rompe el silencio: “Voy a decir toda la verdad”

La mujer señalada por el régimen cubano como supuesta financiadora de una incursión armada responde a las acusaciones y asegura que revelará los detalles del caso. Su testimonio podría arrojar luz sobre un episodio rodeado de versiones contradictorias entre el exilio y el gobierno de La Habana.

