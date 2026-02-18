¿Conversaciones en la sombra? El inesperado canal sobre el futuro de Cuba
Un reporte de Axios señala que el secretario de Estado Marco Rubio habría sostenido conversaciones con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, “El Cangrejo” nieto de Raúl Castro. Analizamos tensiones internas, el rol de la familia Castro y las posibles implicaciones para la política de EEUU hacia Cuba
Episodios
-
-
-
febrero 10, 2026
Cuba al día
-
febrero 09, 2026
Cuba al Día con Jonathan Duarte y Rolando Cartaya
-
febrero 06, 2026
Cuba al Día con Natalia Molano y Alejandro Ríos
-
febrero 05, 2026
Cuba al Día con Miguel Cossío
Foro