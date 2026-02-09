Enlaces de accesibilidad

Cuba al Día con Jonathan Duarte y Rolando Cartaya

El régimen Ortega-Murillo eliminó el libre visado para los cubanos, una medida que golpea directamente una de las principales rutas migratorias hacia Estados Unidos. Nicaragua había sido, desde 2021, la primera parada para cientos de miles de cubanos que huían de la crisis en la Isla.

