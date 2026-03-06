Reforma económica en Cuba y humor en el exilio

Enlaces de accesibilidad

Cuba al Día

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel volvió a plantear la necesidad de impulsar reformas económicas para enfrentar la crisis en la isla. En paralelo, el humorista Jonathan Montelongo contó lo difícil que resulta hacer humor dentro de Cuba y cómo ha continuado su trabajo artístico desde el exilio.

