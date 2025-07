Detienen con violencia a joven acusado de poner carteles contra el régimen en Santiago de Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Manuel Alejandro Fiol Serrano, un joven de 28 años y paciente de hemodiálisis, fue detenido y golpeado por las autoridades en Santiago de Cuba el pasado viernes 18 de julio, según denunció a Radio Martí.

Fiol Serrano fue trasladado a la unidad policial conocida como "La Motorizada", bajo la acusación de haber escrito carteles antigubernamentales en el reparto Abel Santamaría de esa ciudad.

"Me interrogaron, me quitaron el celular. De ahí vinimos hacia mi casa. Hicieron un registro. Según ellos, buscaban pruebas a ver si yo tenía algo de pintura y eso, pero en mi casa no encontraron nada. Solamente, lo que cogieron fue una tanqueta de pintura de de vinyl que es de mi mamá", detalló.

Según el joven, uno de los oficiales de la Seguridad del Estado maltrató verbalmente a su madre. "Cuando terminaron el registro, que salimos de la casa, mi mamá iba llegando y ella le dijo al mayor de la Seguridad [del Estado] que la tanqueta de pintura por qué se la llevaba, que era de ella, y el mayor de la Seguridad le habló en mala forma, y yo me le paré enfrente y le dije: mira, no le hables así, porque esa es mi mamá".

De acuerdo con su testimonio, el acusado también fue objeto de abuso policial.

"Empezó a gritarme a mí, a ofenderme y a darme golpes por el pecho con los dedos cerrados. Así me daba por el pecho, como provocándome. Y antes de montarme en la patrulla me golpearon por la pierna, me cogieron por el cuello, me apretaron el brazo donde tengo la operación (por donde recibe la hemodiálisis)", dijo.

Fiol permaneció en la unidad policial desde las 10:00 de la mañana hasta las 18:00 de la tarde sin agua, ni comida, ni el medicamento requerido por su enfermedad.

"En el calabozo, al no comer nada, me desmayé, y me socorrieron hacia el hospital Juan Bruno Zayas, el Clínico Quirúrgico, y ahí me recogieron en un carro de la Fuerza Operativa, me llevaron para la Motorizada, donde me atendió un oficial, y me dijo que tenía que presentarme allí el lunes".

Pero cuando acudió a la citación, un teniente coronel, que no identificó, le dijo que podía irse. No le imputaron cargos ni fue multado, dijo.

"Pinta tu pedacito", una campaña lanzada en redes años atrás, ha cobrado fuerza en los últimos meses en Cuba y los santiagueros parecen ir "a la vanguardia", destacó en un post en Facebook a mediados de julio el periodista Yosmany Mayeta Labrada.



Las autoridades borran o pintan encima de los carteles tan pronto son descubiertos, pero cubanos hastiados del mal gobierno y una crisis sin fin vuelven a escribir consignas pidiendo un cambio.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)