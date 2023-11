Desgarrador testimonio de dos de las doctoras vinculadas a caso de paciente fallecido en Bayamo

Yoandra Quesada Labrada, una de las doctoras que está siendo juzgada por la muerte de un paciente en 2021 en el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, provincia de Granma, contó detalles de lo ocurrido y denunció la escasez de insumos a los que se enfrentan los profesionales en esa institución médica.

En un audio publicado por el periodista Ernesto Morales, la doctora explica las condiciones en la que llegó el paciente tras sufrir un accidente de tránsito en una moto. “Yo soy médico pero soy madre, vi a mis hijos en él”, dijo la especialista.

Quesada asegura que tuvo que utilizar recursos propios, como suturas, porque en el hospital no había nada. "No hay levín, no hay sondas. En el hospital no hay de nada, no hay cara, no hay corazón, no hay disciplina. Estaba estallado el riñón izquierdo (del paciente), estallado también el vaso. Pusimos drenaje, adecuado o no, era el que teníamos. La aspiradora era deficiente y los médicos saben la importancia que esto tenía", comentó.

La doctora cuestionó el trabajo de los fiscales en el caso y denunció la falta de especialistas en el hospital. “No hay servicio de cirugía, todo el mundo se quiere ir, no hay medicina interna, no hay otorrinos, no hay nadie. Todos tus compañeros se van y estás trabajando solo y sin materiales, expuesto a que te mate un día un familiar desesperado. Nadie ve eso y son capaces de imputarte impericia, acción negligente. ¿Qué saben ellos? ¿Cómo se llenan el corazón para hacernos esto?"



"No somos asesinos"



Al testimonio de Quesada Labrada se une el de la doctora Yusimí Mojena, una de las especialistas que atendió al joven cuando llegó al centro médico. “No somos asesinos. Solo tuvimos la desgracia de querer practicar una profesión honorable en un estado deplorable”, escribió este lunes en sus redes sociales.

Mojena, quien actualmente vive en Estados Unidos, aseguró que al paciente “se le realizó la evaluación correspondiente con lo que había, pues no teníamos bandeja de punción a abdominal, ni sonda vesical, ni levine, ni otras muchas cosas…”. El documento, redactado por ella misma con lo ocurrido, “convenientemente desapareció de la historia clínica”, asegura.

Mojena aclara que tres meses después de lo ocurrido, la administración del hospital les impuso una sanción administrativa. El proceso “estuvo todo el tiempo regido por irregularidades, se nos trató como a delincuentes… Estuvimos varios meses sin tocar pacientes. Lo aceptamos porque en Cuba no existen los derechos”.

Reacción oficial



Tras la polémica que ha desatado el juicio a los seis médicos cubanos imputados, la Dirección General de Salud Pública de Granma publicó una nota en sus redes sociales en la que aseguran que la información se ha “distorsionado”.

“El proceso responde a una denuncia familiar y la vista se realizó tras llevar a cabo las investigaciones correspondientes", asegura el comunicado.

Según explican, los médicos están siendo juzgados por “presunta responsabilidad penal relacionada con la atención médica a un paciente”. El hecho ocurrió en 2021 cuando el joven, de 23 años, llegó politraumatizado al centro tras sufrir un accidente de tránsito.

“Los profesionales se encuentran en libertad y no han sido inhabilitados del ejercicio de la profesión. El proceso penal se encuentra pendiente de sentencia que dicte el Tribunal Provincial; la que una vez notificada, puede ser recurrida por las partes ante el Tribunal Supremo Popular”, señala la nota.

Asegura, además, que “el proceso se ha desarrollado con apego a las garantías establecidas en las leyes y otras disposiciones normativas” y que “los hechos han sido distorsionados por personas que carecen de información objetiva sobre el caso”. No obstante, no ofrecen otros detalles de lo ocurrido, ni hacen referencia a la versión de los profesionales, quienes denuncian la falta de insumos para tratar a los pacientes en los hospitales cubanos.

Además de Quesada, los médicos imputados han sido identificados como Rafael José Sánchez Vázquez, Ristian Solano, Elizabeth Silvera, William Pérez Ramírez y Henrry Rosales Pompa. La vista tuvo lugar los días 21 y 22 de noviembre en el Tribunal Provincial Popular de Granma.

El caso salió a la luz la semana pasada, cuando el doctor Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, exiliado en Estados Unidos, comenzó a denunciar lo que estaba ocurriendo en sus redes sociales. “Seis cirujanos que trataron de hacer magia para salvar la vida del paciente y por no contar con muchos recursos, fatalmente falleció”, cuestionó.

Figueredo Izaguirre confirmó a Martí Noticias que el paciente era familiar de una funcionaria del bufete de abogados y que su influencia habría desencadenado el proceso contra los médicos. “Nunca se imaginaron que por apagar la sed de venganza de una funcionaria jurídica, les saldría el tiro por la culata y que tomaría estos niveles”, cuestionó.

"Nosotros vamos a sentar en el banquillo de los acusados a los verdaderos culpables de las muertes de miles de personas, por pasarse la vida haciendo hoteles, comprando autos de turismo, y dejando al pueblo desprovisto de medicinas y a sus médicos de armas de trabajo", dijo el galeno.