De la prisión grande a la "cárcel chiquita": Excarcelan al preso político Nilo Abrahante

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Este 4 de julio de 2026, el prisionero político Nilo Abrahante Santiago abandonó el centro penitenciario Combinado del Este, donde se encontraba recluido, tras cumplir de manera íntegra la sanción de cinco años impuesta por su participación en las históricas protestas del 11 de julio de 2021. Sin embargo, su retorno a las calles de Bejucal, su localidad de residencia, dista mucho de ser un alivio definitivo.

La liberación de Abrahante, de 48 años, ha vuelto a poner sobre la mesa la extrema vulnerabilidad y la precariedad absoluta en la que quedan los presos políticos una vez que extinguen sus condenas en los penales de la isla.

Abrahante Santiago fue juzgado y condenado por un tribunal militar bajo el cargo de "sabotaje", una de las figuras penales más severas utilizadas por las autoridades judiciales para castigar el estallido social de 2021 y descabezar los liderazgos comunitarios en municipios de la periferia habanera como Bejucal.

Tras media década tras las rejas, la extinción de su sanción no ha significado la restitución de sus derechos ciudadanos plenos, sino el inicio de una nueva batalla por la supervivencia en lo que la disidencia interna suele denominar la "cárcel chiquita": la sociedad cubana bajo control estatal.

El caso de Nilo Abrahante evidencia un patrón de desamparo institucionalizado. Según activistas y redes de apoyo a los presos políticos, los excarcelados regresan a sus comunidades en condiciones de total desventaja: con cero recursos económicos, en medio de una inflación galopante y el desabastecimiento crónico que azota al país.

Del mismo modo, enfrentan la muerte civil y exclusión laboral: La búsqueda de empleo para un exconvicto por motivos políticos se vuelve una tarea casi imposible en el sector estatal, mientras que los pocos emprendimientos privados son fuertemente presionados para no contratar a personas señaladas por la Seguridad del Estado.

Quienes no cuentan con familiares cercanos en el extranjero o con recursos económicos propios con la capacidad de financiar un nuevo comienzo, quedan desprotegidos y sumidos en la indigencia económica de forma inmediata.

Su salida pone de manifiesto la precariedad en que quedan los presos políticos al ser excarcelados si no tienen un familiar cercano con capacidad para ayudarlos a echar a andar de nuevo en “la cárcel grande”.

Para los defensores de derechos humanos, la falta de políticas de reinserción y el hostigamiento post-carcelario forman parte de un mecanismo de castigo residual. El Estado no solo castiga el disenso con el internamiento, sino que prolonga la sanción mediante la asfixia económica y social del individuo en libertad.

Mientras la atención internacional suele centrarse en quienes continúan tras las rejas, la realidad de los que salen en libertad condicional o por cumplimiento —como Abrahante— confirma que el precio de haber gritado "libertad" el 11 de julio sigue pagándose con creces en la Cuba actual.