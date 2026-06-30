Amnistía Internacional alerta sobre el deterioro de salud de preso de conciencia cubano

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Amnistía Internacional advirtió el martes sobre el deterioro del estado de salud del preso de conciencia cubano Loreto Hernández García y urgió a las autoridades de la isla a garantizarle atención médica especializada.

La organización informó que recibió de familiares del opositor reportes sobre una recaída relacionada con sus padecimientos cardiovasculares y diabéticos, cuando está próximo a cumplirse el quinto aniversario de su encarcelamiento.

“A pocos días de cumplirse cinco años desde el inicio de su injusto encarcelamiento, recibimos información de la familia de Loreto Hernández García alertando sobre una recaída de salud asociada a problemas cardiovasculares y diabéticos”, señaló Amnistía Internacional para las Américas en un comunicado difundido en redes sociales.

La familia del activista denunció que Hernández García ha sufrido desmayos, crisis de hipertensión y episodios en los que “no puede levantarse de la cama debido a sus padecimientos”. Ante esa situación, Amnistía sostuvo que las autoridades cubanas “tienen la obligación de garantizarle atención médica urgente, adecuada y especializada”, además de “poner fin a su injusta privación de libertad”.

Además, reiteró su llamado al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel para que “libere de inmediato y sin condiciones a Loreto Hernández García y a Donaida Pérez Paseiro, ambos presos de conciencia, así como a todas las personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos humanos”.

Hernández García, presidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, y su esposa, la opositora Donaida Pérez Paseiro, permanecen recluidos en la prisión de Guamajal, en la provincia de Villa Clara. Ambos fueron condenados a siete y ocho años de cárcel, respectivamente, por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Placetas.

Pérez Paseiro fue excarcelada temporalmente en enero de 2025, pero la regresaron a prisión poco después, tras continuar reclamando públicamente la liberación de su esposo y del resto de los presos políticos en Cuba.