Cuba registró el mayor aumento de represión contra la libertad de expresión en tres años, según ICLEP

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El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) aseguró en un informe divulgado esta semana que 2025 registró el mayor incremento de la represión contra la libertad de expresión y de prensa en Cuba en los últimos tres años, con un aumento del 54,7% respecto al año anterior.

La organización independiente documentó en su balance parcial correspondiente al pasado año, un total de 1.188 violaciones, frente a las 768 registradas en 2024. Según el informe, el 83,8% de los casos correspondieron a afectaciones relacionadas con la libertad de expresión.

“2025 registró el mayor incremento represivo en tres años contra el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa”, señaló el ICLEP, que desde 2016 monitorea este tipo de incidentes en la isla.

El informe sostiene que el año transcurrió en medio de una profunda crisis económica y social, marcada por apagones, escasez e inflación, y afirma que las autoridades respondieron al creciente malestar con “control político, vigilancia y represión”. De acuerdo con la organización, el promedio mensual fue de 99 agresiones y julio se convirtió en el mes con más incidentes, con 184 casos.

Los ataques, amenazas y agresiones psicológicas constituyeron el mecanismo represivo más frecuente, con 435 reportes. El ICLEP afirmó que este método permite al Estado “generar miedo, autocensura y aislamiento social sin necesidad de detenciones masivas que aumenten la visibilidad internacional de la represión”.

La entidad señaló que activistas, opositores, periodistas y ciudadanos sin afiliación política reconocida estuvieron entre los principales afectados. Las Damas de Blanco acumularon 181 reportes, mientras que la organización destacó el caso de Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político Walnier Aguilar, quien, según el informe, ha sido objeto de “constante asedio” por reclamar la liberación de su hijo.

El informe registró además 276 casos de “uso abusivo del poder estatal”, categoría que incluye procesos judiciales, condenas y restricciones contra presos políticos. Según la organización, el incremento de estas prácticas refleja el paso hacia una represión más institucionalizada y con apariencia de legalidad. Asimismo, documentó 41 restricciones en el espacio digital, entre ellas ataques informáticos, bloqueos de cuentas y cortes de internet.

Aunque las agresiones físicas representaron una proporción menor, con 32 incidentes, el ICLEP afirmó que estos casos evidencian que las autoridades mantienen “disponible el recurso de la violencia directa”.

La organización concluyó que las 1.188 violaciones documentadas “no son un accidente estadístico ni la consecuencia de una coyuntura excepcional”, sino parte de una política destinada a “mantener el monopolio sobre el discurso público y suprimir cualquier voz que lo desafíe”.

El informe también denunció que la represión en Cuba “es una política, no una reacción” y aseguró que el Estado aparece como responsable en 953 de los 968 registros de perpetradores identificados, involucrando a instituciones como la policía, la Seguridad del Estado, el sistema judicial, las universidades, el sistema penitenciario y la empresa estatal de telecomunicaciones ETECSA.