Cualquier cambio en la presión sobre Cuba dependerá del régimen, dice el Secretario del Tesoro de EEUU

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dejó claro este jueves que cualquier modificación en la política de presión contra el régimen cubano —ya sea endureciendo o aliviando sanciones— dependerá exclusivamente de las acciones que adopte el propio régimen de La Habana.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Bessent respondió a preguntas sobre la efectividad de las restricciones del Tesoro y la posibilidad de ajustarlas para lograr cambios en la isla:“Eso va a depender del gobierno cubano. Pueden subir, pueden bajar.”

El funcionario describió la estrategia estadounidense como una combinación de “palo y zanahoria”, manteniendo la presión económica mientras deja abierta la puerta a posibles incentivos, siempre condicionados al comportamiento del régimen.

Bessent también reveló que Estados Unidos ha intentado canalizar ayuda humanitaria directamente al pueblo cubano, pero el régimen la rechazó porque exigía controlar su distribución a través de sus propias estructuras estatales.

“Hemos intentado que entre ayuda humanitaria y el régimen la rechazó porque quería que pasara por su sistema corrupto”, señaló el secretario.