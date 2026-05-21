Supremo da luz verde a indemnizaciones millonarias contra Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC por caso Havana Docks

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La Corte Suprema de Estados Unidos anuló una decisión anterior del 11.º Tribunal de Apelaciones del Circuito de los EE. UU., con sede en Atlanta, de desestimar las sentencias contra Carnival (CCL.N), Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH.N), Royal Caribbean Cruises (RCL.N) y MSC Cruises, demandadas por la compañía estadounidense Havana Docks Corporation.

La empresa que construyó las instalaciones portuarias en La Habana antes de 1959 acusó a estas compañías de usarlas ilegalmente, entre 2016 y 2019 tras las flexibilizaciones de los viajes a Cuba de la Administración Obama.

La decisión de la Corte Suprema fue por ocho votos a favor y uno en contra, según reportó la agencia Reuters.

Este fallo de la Corte Suprema anuló la decisión de 2025 en el 11.º Tribunal de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos, con sede en Atlanta, que a su vez había anulado las sentencias dictadas contra las cuatro líneas de cruceros en 2022 por un juez federal.

Ese magistrado federal había determinado que esas compañías incurrieron en lo que llamó tráfico de propiedades confiscadas, al permitir que sus cruceros usaran la terminal habanera. Las sentencias superaron los 100 millones de dólares para cada una de esas líneas de cruceros, según el reporte de Reuters.

Pero el argumento usado en 2025 por el 11.º Tribunal de Apelaciones del Circuito de los EEUU para anular esas sentencias fue que la concesión de la compañía Havana Docks habría expirado en 2004, más de una década antes de que las líneas de cruceros entraran sus barcos al muelle de La Habana.

Havana Docks Corporations presentó su demanda contra las cuatro líneas de cruceros bajo el amparo de la Ley Helms-Burton, de 1996, que permite a ciudadanos estadounidenses que tenían propiedades en Cuba antes de la llegada al poder de Fidel Castro, demandar a quienes “trafiquen con propiedades que fueron confiscadas por el Gobierno cubano el 1 de enero de 1959 o con posterioridad a esa fecha”.

La demanda de la constructora busca recibir compensación de las cuatro líneas de cruceros que usaron esa terminal en Cuba.

Cuando Castro llegó al poder en la isla, Havana Docks tenía una concesión de 99 años que le había dado el gobierno cubano en 1934 para operar en los muelles en el puerto habanero.

Pero el régimen cubano confiscó estas propiedades sin compensación a Havana Docks.

De acuerdo con Reuters, en febrero pasado la Corte Suprema escuchó los argumentos de todas las partes involucradas en ese caso y su decisión ahora de anular la decisión en 2025 del 11.º Tribunal de Apelaciones del Circuito de los EEUU en Atlanta es un fuerte golpe contra las cuatro líneas de cruceros demandadas por Havana Docks.

Según Reuters, la Corte Suprema también escuchó ese día los argumentos de la demanda de ExxonMobil (XOM.N) para reclamar una indemnización a la estatal cubana Corporación CIMEX, por la confiscación en 1959 de todos los activos de petróleo y gas que EXXON tenía en ese momento en la isla. Pero hasta ahora no ha dictado sentencia en este reclamo.