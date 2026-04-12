Confirman dos feminicidios en Cuba el mismo día, uno de ellos de tipo "familiar"

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Los observatorios de género Yo Sí te Creo en Cuba y Alas Tensas (OGAT) confirmaron esta semana dos nuevos feminicidios sucedidos el mismo día, el 7 de abril, uno en Las Tunas y otro en Pinar del Río.

“Lamentamos profundamente nuevos feminicidios verificados en Cuba y expresamos nuestras condolencias a las familias y comunidades atravesadas por estas violencias extremas”, dijo a Martí Noticias Ileana Álvarez, directora de Alas Tensas.

Maylén Fernández Soriano, de 26 años, murió por anemia aguda luego de ser apuñalada por su pareja en su hogar del poblado de San Juan, en Jesús Menéndez, Las Tunas.

“Aún con vida y ante la extrema precariedad, Maylén fue trasladada hacia el hospital en una carreta de bueyes y falleció antes de llegar”, aseguró la especialista.

“Los hechos ocurrieron en presencia del hijo en común”, agregó.

Al otro extremo de la isla, en la comunidad Las Maravillas del municipio pinareño San Juan y Martínez, falleció a manos de su propio padre, quien luego se suicidó, Yarisleidis Saavedra Hernández, de 26 años.

“Según la información recabada, Yarisleidis intentaba proteger a su madre de la violencia feminicida ejercida por su padre”, indicó Álvarez.

La causa de muerte fue un shock hipovolémico. El crimen califica como un feminicidio familiar, añadió.

De acuerdo a Álvarez, este crimen pone en evidencia la máxima gravedad de esta tipología de violencia de género, que no requiere de una relación sexo-afectiva de pareja para perpetrarse.

Aunque menos frecuente que el feminicidio íntimo, este crimen cometido por un hombre dentro del entorno familiar desmitifica que la violencia feminicida se limite exclusivamente a parejas o exparejas, demostrando cómo las dinámicas de poder y desprecio de género pueden escalar a un nivel letal incluso entre consanguíneos.

Los observatorios independientes reiteraron su “pedido de ayuda a la ciudadanía para las verificaciones, cada día más difíciles por el colapso energético”.

Las expertas alertaron sobre el repunte de feminicidios con características inusuales, señalando este fenómeno como una consecuencia directa de la crisis humanitaria compleja y perpetua que atraviesa la nación.

Según los informes de OGAT, el 2025 registró 48 feminicidios, entre ellos un feminicidio familiar y en el 2024, se confirmaron 56 feminicidios, de los cuales uno fue también clasificado como feminicidio familiar.

“Estos datos confirman la persistencia de violencias feminicidas diversas en medio de una crisis humanitaria cada vez más aguda. El colapso de los servicios básicos y la falta de políticas integrales de prevención, protección y justicia para las mujeres cubanas”, recalcó Álvarez.