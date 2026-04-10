Verifican casi medio centenar de feminicidios en Cuba en 2025 (VIDEO)

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El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), en coordinación con el Observatorio de Feminicidios de Yo Sí Te Creo en Cuba, presentó este 9 de abril su informe anual sobre violencia contra mujeres y niñas en la isla, en el que documenta al menos 48 feminicidios verificados durante 2025.

El documento advierte que la cifra representa un subregistro, elaborado a partir del monitoreo de medios, redes sociales, denuncias ciudadanas y testimonios de familiares y activistas, en un contexto caracterizado por la falta de datos oficiales, la opacidad institucional y el miedo a denunciar.

Uno de los hallazgos más significativos es la persistencia de la violencia en el entorno cercano. “El patrón más fuerte sigue siendo el feminicidio de pareja o expareja, con 40 casos, equivalentes al 83,3% del total”, recoge el documento .

A esto se suma que en el 93,8% de los casos el agresor era una persona conocida por la víctima, lo que refuerza la conclusión de que se trata de una violencia “de cercanía y relacional” .

El hogar, lejos de ser un espacio seguro, continúa siendo el principal escenario de los crímenes. De acuerdo con el informe, 30 de los 48 feminicidios ocurrieron en viviendas, lo que evidencia la falta de mecanismos de protección y refugio para mujeres en riesgo, en un contexto agravado por la crisis habitacional.

El tipo de violencia también revela un alto nivel de brutalidad. En 31 de los casos se utilizó arma blanca, el método más frecuente, lo que —según el análisis— refleja una violencia directa, corporal y de extrema proximidad .

El impacto de estos crímenes se extiende más allá de las víctimas. El informe señala que el 60,4% de las mujeres asesinadas tenía personas dependientes a su cargo, en su mayoría hijos menores de edad, lo que deja a numerosas familias en situación de orfandad, trauma y desprotección social.

En cuanto a la prevención, los datos evidencian graves limitaciones estructurales. Solo en nueve casos se pudo confirmar que la víctima había denunciado previamente la violencia, mientras que en más de la mitad no fue posible determinar si existían denuncias, lo que apunta a barreras significativas para acceder a mecanismos de protección efectivos.

El informe también dedica un apartado a las desapariciones, otro fenómeno alarmante. En 2025 se documentaron 40 casos de mujeres, niñas y niños desaparecidos en Cuba. De ellos, 26 fueron encontrados con vida, ocho permanecen desaparecidos y seis fueron hallados muertos, lo que subraya la ausencia de protocolos públicos eficaces de búsqueda inmediata .

La violencia contra mujeres cubanas trasciende además las fronteras de la isla. OGAT registró 12 feminicidios de cubanas en el exterior, junto a seis intentos de feminicidio. La mayor incidencia se reportó en Estados Unidos, particularmente en Florida, seguida de España y México.

El informe advierte que muchas de estas víctimas eran migrantes recientes o vivían en condiciones de vulnerabilidad, marcadas por la precariedad económica, el aislamiento o la irregularidad migratoria. Aun fuera del país, el patrón dominante se mantiene: la mayoría de los crímenes fueron cometidos por parejas o exparejas.

Otro eje clave del análisis es la relación entre violencia de género y contexto político. “La violencia contra las mujeres en Cuba no puede separarse del contexto de represión política y de cierre del espacio cívico”, sostienen los observatorios .

El documento señala que mujeres que participan en protestas o activismo cívico enfrentan detenciones arbitrarias, vigilancia y hostigamiento. Asimismo, madres, esposas e hijas de presos políticos son objeto de presiones e intimidaciones, lo que amplía el alcance de la violencia más allá del ámbito doméstico.

En sus conclusiones, OGAT y YSTCC advierten que los feminicidios, las desapariciones, la violencia en el exterior y la represión no deben analizarse como fenómenos aislados, sino como expresiones de una misma estructura de desigualdad, impunidad y desprotección institucional.