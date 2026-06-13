Con la presencia de Marco Rubio, EEUU debuta con goleada 4-1 sobre Paraguay en la Copa del Mundo 2026

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El secretario de Estado Marco Rubio encabezó la delegación oficial de la Administración Trump en el debut de la Selección Masculina de Estados Unidos en la Copa del Mundo FIFA 2026.

Su presencia en el estadio de Los Ángeles pareció contagiar buena fortuna al equipo dirigido por Mauricio Pochettino, que goleó 4-1 a Paraguay en un ambiente de fiesta.

Ante más de 70.492 espectadores que llenaron el imponente estadio, el conjunto de las Barras y las Estrellas dominó de principio a fin con un fútbol vertical, intenso y de alta calidad. El partido marcó el regreso de Estados Unidos a un Mundial en suelo propio desde 1994.

Los goles estadounidenses llegaron temprano: un autogol de Damián Bobadilla a los 7 minutos abrió el marcador. Folarin Balogun amplió con un doblete (31' y 45+5'), mostrando gran definición.

Ya en tiempo añadido, Gio Reyna selló la victoria con un golazo a tres dedos desde fuera del área en el minuto 90+8. Paraguay descontó a través de Maurício a los 73'.

Rubio, visiblemente entusiasmado, atendió los pedidos de los aficionados y se fotografió junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Previo al encuentro, el Departamento de Estado publicó un emotivo video de motivación protagonizado por el equipo nacional.

La delegación oficial estadounidense estuvo integrada además por el secretario de Transporte Sean Duffy y el secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin. Rubio compartió palco con el gobernador de California, Gavin Newsom.

El ambiente en el estadio fue espectacular. Celebridades confirmadas como el actor Tom Cruise, el exfutbolista y dueño del Inter Miami David Beckham (acompañado de Victoria Beckham), y la cantante Katy Perry (quien brilló con una destacada performance durante la ceremonia de apertura) se sumaron a la fiesta.

Con esta victoria convincente, Estados Unidos lidera el Grupo D y arranca con el pie derecho de cara a su próximo compromiso: el viernes 19 de junio enfrentará a Australia en el Lumen Field de Seattle (3:00 p.m. ET). El cierre de la fase de grupos será el 25 de junio ante Turquía, nuevamente en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Pochettino, en su debut mundialista al frente del equipo, elogió el apoyo del público y el compromiso de sus jugadores, destacando especialmente el rendimiento de Christian Pulisic (quien repartió asistencias antes de salir por precaución) y el delantero Balogun, figura del partido.