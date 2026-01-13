Comienza este jueves período de firmas internacionales con varios cubanos en la mira

Getting your Trinity Audio player ready...

Tres campocortos encabezan a los más cotizados prospectos cubanos que ya tienen acuerdos para cuando se abra este jueves 15 de enero el período de firmas internacionales.



El mayor bono de firma, según proyecciones de mercado, se lo llevaría Rubén Gallego, quien recibirá 1.8 millones de dólares de los Diamondbacks de Arizona.



Gallego, de 17 años, está ubicado en el lugar 41 entre todos los prospectos internacionales. Nacido el 4 de noviembre del 2008, salió de Cuba en 2022, con 13 años, para asentarse en la República Dominicana, donde continuó su formación en la Academia Mickey’s, de Ysbel Medina, en Santo Domingo.



Con seis pies y una pulgada de estatura, Gallego es un bateador ambidextro, con mayor impacto desde el lado zurdo del plato y señalado por los scouts como un talentoso defensor, con instinto natural para la posición del campocorto.



Por su parte, Jadier Suárez, de 16 años, tendría ya acuerdo con los Reales de Kansas City, quienes le darán 1.7 millones cuando estampe su rúbrica.



Suárez figura en el escalafón 21 de todos los prospectos internacionales.



Mejor ubicado en el ranking, en el decimotercer escalón, aparece Joniel Hernandez, de 16 años, cuyo bono de firma se proyecta en 1.1 millones con los Padres de San Diego.



También los Padres tienen un acuerdo por 300 mil dólares con el lanzador derecho Jordan Pérez, que salió de la isla el año pasado, tras brillar en el campeonato mundial sub-15.



Pérez, ya con 16 años cumplidos, sobresale por su excelente control y una slider de gran calidad que rompe sobre la zona de strike.



San Diego además se llevaría por un bono de 70 mil dólares al catcher Marko Morúa, de origen cubano, quien se convertirá en el primer jugador nacido en Hungría en firmar con una organización de MLB.



Morúa entrena en la República Dominicana y posee habilidades tanto en la defensa, como en el bateo.



El período de firmas internacionales del 2026 se extiende del 15 de enero al 15 de diciembre, aunque los prospectos más cotizados suelen pactar en los primeros días.



En el 2025 fueron 41 los prospectos cubanos que lograron firmar con diferentes franquicias de MLB, entre los que sobresalieron el jardinero Diego Tornés, con un bono de 2.5 millones por los Bravos de Atlanta, y el tercer base Alejandro Cruz, firmado por los Medias Blancas de Chicago por dos millones de dólares.