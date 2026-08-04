Comando Sur anuncia nueva etapa en la lucha contra los cárteles (VIDEO)

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El Comando Sur de Estados Unidos anunció este lunes la activación de la Fuerza de Tarea Conjunta-Hemisferio Occidental, una nueva estructura que encabezará las operaciones militares contra las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región.

Durante un mensaje difundido en la cuenta de X de U.S. Southern Command, el comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, explicó que la nueva fuerza fue creada para enfrentar las amenazas que afectan tanto a Estados Unidos como a sus aliados. "Hoy estoy aquí para presentar la Fuerza de Tarea Conjunta-Hemisferio Occidental. Se trata del brazo operativo del Comando Sur de Estados Unidos, diseñado específicamente y organizado para llevar la lucha contra todas las amenazas en el Hemisferio Occidental y, en particular, contra aquellas que afectan a nuestro territorio nacional."

Donovan señaló que la estrategia se desarrollará junto con la Coalición de las Américas contra los Cárteles."Junto con nuestros socios de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, llevaremos la ofensiva directamente contra el enemigo. Localizaremos, enfrentaremos y destruiremos las amenazas que afectan a Estados Unidos y a nuestros principales aliados en la región."

El comandante agregó que la nueva fuerza ejercerá una mayor presión sobre las redes criminales. "Aplicaremos una presión sistémica total sobre estas organizaciones que representan un peligro para nosotros y para nuestros socios. A partir de este momento, estamos cambiando las reglas del juego."

Durante su intervención, Donovan también anunció el cierre de la etapa de la Fuerza de Tarea Conjunta 84-2, conocida como Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, organización que lideró diversas operaciones del Comando Sur. "Hoy estoy aquí para despedir a la Fuerza de Tarea Conjunta 84-2, conocida también como Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur. Esta organización ejecutó todas sus operaciones con precisión, profesionalismo y contundencia."

Confirmó también el inicio de la nueva estructura operativa: "Ahora pondremos en marcha la Fuerza de Tarea Conjunta-Hemisferio Occidental. Este será el brazo operativo del Comando Sur y de la nación. A partir de este momento, estamos cambiando las reglas del juego."

La Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur fue la estructura militar utilizada por el Comando Sur durante la operación Resolución Absoluta, mediante la cual fue capturado Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026. Posteriormente, esa fuerza participó en operaciones dirigidas contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico y a organizaciones criminales que operan en la región.

El anuncio se produce mientras Panamá acoge el ejercicio multinacional PANAMAX 2026, que se desarrollará entre el 3 y el 13 de agosto con la participación de Estados Unidos y otros 18 países.

Las maniobras buscan fortalecer la coordinación entre fuerzas militares y de seguridad para responder de forma conjunta a escenarios que simulan amenazas contra el Canal de Panamá y la estabilidad regional. Panamá actúa como país anfitrión, mientras que Estados Unidos comparte el liderazgo de distintos componentes del ejercicio con Argentina, Chile, Colombia y Perú.