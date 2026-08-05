Chinches, falta de agua y alimentos: denuncian condiciones críticas en prisión de mujeres La Bellotex

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Las condiciones de reclusión en la prisión de mujeres La Bellotex, ubicada en el municipio matancero de Colón, han alcanzado niveles críticos debido a la falta de insumos básicos y a la indolencia de los mandos militares que dirigen el penal.

Así lo denunció Sonia Álvarez Campillo, madre de la presa política Saylí Navarro Álvarez, tras la visita familiar de este martes.

Según el testimonio de Álvarez Campillo, el penal enfrenta graves fallas en los servicios básicos: La ración de alimentos ha sido reducida drásticamente y persiste su mala elaboración: “dos cucharadas de arroz, mermelada de mango ácida y un medallón de harina quemado, ni una vianda ni caldo”.

A la recurrente falta de electricidad se suma una severa escasez de agua: “la turbina principal del batey lleva siete meses rota y la turbina que bombea el agua hacia los cubículos y la enfermería colapsó hace dos meses”.

Ante la inacción de las autoridades, el personal penitenciario obliga a un grupo de reclusas a cargar el agua en cubos para el resto de la población penal.

Asimismo, los cubículos y pabellones están infestados por una plaga de chinches sin que se realicen labores de fumigación, ni se doten las celdas con recipientes adecuados para el almacenamiento de agua para las necesidades básicas de las reclusas.

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos o Reglas Mandela señalan que es responsabilidad ineludible de la administración penitenciaria garantizar entornos limpios, condiciones higiénicas adecuadas y atención médica oportuna, así como una alimentación nutritiva y acceso constante a agua potable.

Saylí Navarro Álvarez, miembro de las Damas de Blanco, fue condenada a ocho años de privación de libertad tras las protestas masivas del 11 de julio de 2021. Navarro fue arrestada junto a su padre, el reconocido líder opositor Félix Navarro, el 12 de julio de 2021 al acudir a la unidad policial de Perico, Matanzas, para indagar sobre la situación de los manifestantes detenidos.

Ambos han rechazado de forma categórica la opción del exilio forzoso a cambio de su excarcelación propuesta por régimen.

Amnistía Internacional ha reclamado en reiteradas ocasiones la liberación de la prisionera de conciencia.