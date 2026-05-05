César Prieto es llamado de nuevo a Grandes Ligas por los Cardenales

Seis turnos al bate no pueden definir la carrera de un pelotero.

Así lo entendieron los Cardenales de San Luis, que han decidido darle una nueva oportunidad al cubano César Prieto.

El cienfueguero debutó el año pasado en Grandes Ligas, tras abusar con el pitcheo de las Menores desde que firmó con los Orioles de Baltimore, tras escapar de la selección cubana que participó en el torneo preolímpico de West Palm Beach en el 2021.

Traspasado por los Orioles a los Cardenales en el 2023, recibió su primera llamada a las Mayores el año pasado, pero en seis turnos, se ponchó cinco veces y apenas consiguió un infield hit con la punta del bate, tras perseguir una pelota fuera de zona.

De vuelta a Triple A, su futuro se sumió en una incertidumbre, a la que Prieto respondió con más trabajo y paciencia, a la espera de una nueva oportunidad.

El panorama se aclaró cuando, a diferencia del 2025, fue incluido en el roster de 40 antes del arranque de la temporada.

Sólo quedaba desaforrar pelotas en las Menores, hasta que llegara la nueva llamada.

El lunes 4 de mayo, fue subido al equipo grande, donde se espera que juegue tan pronto como esta misma semana.

Al momento de su ascenso, bateaba con la sucursal de Triple A en Memphis para average de .311, producto de 33 imparables en 106 turnos, con siete dobles, un triple, seis jonrones y 14 carreras impulsadas. Su promedio de embasamiento era de .357, con un slugging de .566 y un OPS de .923.

Con Prieto, son dos los cubanos llamados desde las Menores en las últimas 48 horas.

Los Nacionales de Washington dieron de baja al relevista zurdo matancero Cionel Pérez y subieron al derecho villaclareño Orlando Ribalta, quien ya había estado brevemente con el equipo grande esta campaña.

En su estancia anterior, Ribalta trabajó tres episodios en tres partidos, con un hit, dos ponches, un juego salvado y efectividad inmaculada de 0.00.

Por otro lado, los Bravos de Atlanta reactivaron al cerrador Raisel Iglesias, tras pasar 15 días en la lista de lesionados por molestias en el hombro derecho.

Antes de ser colocado en la lista de inhabillitados, Iglesias lanzaba para 0.00, con cinco rescates en igual número de oportunidades y 11 ponches en ocho entradas y dos tercios.