Dos cubanos regresan a Grandes Ligas y uno se va a Triple A 

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Los Nacionales de Washington enviaron a Triple A al relevista zurdo cubano Cionel Pérez, luego de colocarlo en la lista de waivers y ningún equipo lo reclamara.

Pérez se va con una efectividad de 6.19 en 16 partidos, en los que sumó dos victorias y tres derrotas.

En 16 episodios permitió 16 hits y 12 carreras, 11 de ellas limpias, al tiempo que regaló 11 bases por bolas y propinó nueve ponches.

De esta manera, el matancero Pérez sale del róster de 40 jugadores de Grandes Ligas y su lugar fue ocupado por el también cubano Orlando Ribalta, quien fue llamado de las Menores por segunda vez en lo que va de temporada.

En su estancia anterior con el equipo, el derecho villaclareño trabajó tres episodios en tres partidos, con un hit, dos ponches, un juego salvado y efectividad inmaculada de 0.00.

Por otro lado, los Atléticos llamaron de regreso al derecho holguinero Luis Danys Morales, quien había sido enviado a las Menores dos semanas atrás, luego de presentar serios problemas con su control.

Morales, quien desde su debut el año pasado había ocupado un puesto en la rotación de abridores, salió a lanzar el sábado de relevo ante los Guardianes de Cleveland y nuevamente se mostró inefectivo en su intento de atacar la zona de strikes.

En dos episodios toleró cinco carreras limpias, con cuatro hits y cuatro bases por bolas, por lo que su efectividad se disparó hasta 14.46.

El cubano, de quien los Atléticos esperaban mucho este año, ha regalado 12 boletos en nueve entradas y un tercio de actuación en el 2026 y suma dos derrotas sin victoria, mientras que en 2025, su año de debut, sólo concedió 18 en 48 y dos tercios y tuvo balance de cuatro triunfos y tres reveses.