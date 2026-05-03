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Dos cubanos regresan a Grandes Ligas y uno se va a Triple A 

El derecho holguinero Luis Morales regresó a las Grandes Ligas.
El derecho holguinero Luis Morales regresó a las Grandes Ligas.

Sumario

  • Los Nacionales de Washington enviaron a Triple A al zurdo cubano Cionel Pérez tras no ser reclamado en waivers; registró efectividad de 6.19 en 16 partidos.
  • El puesto de Pérez en el róster fue ocupado por Orlando Ribalta, llamado por segunda vez esta temporada, quien tuvo efectividad de 0.00 en su anterior estancia.
  • Los Atléticos reincorporaron al derecho cubano Luis Danys Morales, pero su regreso fue inefectivo: permitió cinco carreras limpias en dos episodios y elevó su ERA a 14.46.
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Los Nacionales de Washington enviaron a Triple A al relevista zurdo cubano Cionel Pérez, luego de colocarlo en la lista de waivers y ningún equipo lo reclamara.

Pérez se va con una efectividad de 6.19 en 16 partidos, en los que sumó dos victorias y tres derrotas.

En 16 episodios permitió 16 hits y 12 carreras, 11 de ellas limpias, al tiempo que regaló 11 bases por bolas y propinó nueve ponches.

De esta manera, el matancero Pérez sale del róster de 40 jugadores de Grandes Ligas y su lugar fue ocupado por el también cubano Orlando Ribalta, quien fue llamado de las Menores por segunda vez en lo que va de temporada.

En su estancia anterior con el equipo, el derecho villaclareño trabajó tres episodios en tres partidos, con un hit, dos ponches, un juego salvado y efectividad inmaculada de 0.00.

Por otro lado, los Atléticos llamaron de regreso al derecho holguinero Luis Danys Morales, quien había sido enviado a las Menores dos semanas atrás, luego de presentar serios problemas con su control.

Morales, quien desde su debut el año pasado había ocupado un puesto en la rotación de abridores, salió a lanzar el sábado de relevo ante los Guardianes de Cleveland y nuevamente se mostró inefectivo en su intento de atacar la zona de strikes.

En dos episodios toleró cinco carreras limpias, con cuatro hits y cuatro bases por bolas, por lo que su efectividad se disparó hasta 14.46.

El cubano, de quien los Atléticos esperaban mucho este año, ha regalado 12 boletos en nueve entradas y un tercio de actuación en el 2026 y suma dos derrotas sin victoria, mientras que en 2025, su año de debut, sólo concedió 18 en 48 y dos tercios y tuvo balance de cuatro triunfos y tres reveses.

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    Jorge Morejón

    El béisbol es mucho más que un deporte para Jorge Morejón. Es su religión. Por más de 35 años se ha dedicado a esta pasión, primero en Cuba y desde 1998 en Estados Unidos. Ha sido columnista de El Nuevo Herald, Univision.com, FOX Sports y ESPN. En 2022 ganó un premio Emmy como realizador del documental “René Arocha, el Jackie Robinson cubano”. 

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