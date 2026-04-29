Alexei Ramírez dio positivo en control antidopaje en el Clásico Mundial

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El cubano Alexei Ramírez, reconocido por su participación en el reciente Clásico Mundial de Béisbol como el jugador de mayor edad en la historia de estos torneos, se va de la pelota por la puerta de atrás.

El ex campocorto de los Medias Blancas de Chicago dio positivo a cuatro esteroides anabólicos en un control antidopaje al que fue sometido durante el torneo, disputado en marzo.

Ramírez, de 44 años, dio positivo al consumo de mesterolona, metandienona, oxandrolona y estanozolol, según informó este miércoles la Agencia Internacional de Control Antidopaje, con sede en Lausana, Suiza, al anunciar su suspensión del deporte.

El cubano jugó nueve temporadas en Grandes Ligas, ocho de ellas con los Medias Blancas, entre 2008 y 2015.

En 2016 firmó como agente libre con los Padres de San Diego, aunque terminó la temporada con los Rays de Tampa Bay, último equipo para el cual jugó en las Mayores.

Debutó en Grandes Ligas en 2008, sin pasar ni un día en las Menores, y fue segundo en la votación al Novato del Año de la Liga Americana, premio que ganó Evan Longoria, de los Rays.

Fue además campeón olímpico con Cuba en los Juegos de Atenas 2004, e integró el equipo que terminó el segundo lugar en el primer Clásico Mundial, en 2006, al caer en la final ante Japón.

Al aparecer en el WBC del 2026 con 44 años, rompió la marca de jugador más viejo en este evento, que ostentaba desde el 2006 el lanzador estadounidense Roger Clemens, quien lo hizo a los 43.

En 2024, Ramírez regresó a jugar en las Series Nacionales de Cuba con el equipo de su natal Pinar del Río.