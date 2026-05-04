Cubano Alvarez y venezolano Vargas, peloteros del mes en Grandes Ligas

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Las Grandes Ligas anunciaron este lunes sus premios correspondientes al mes de abril, en los que el cubano Yordán Alvarez, de los Astros de Houston, y el venezolano Ildemaro Vargas, de los Diamondbacks de Arizona, se llevaron los máximos honores en la Liga Americana y la Nacional, respectivamente.

Air Yordán demostró de lo que es capaz cuando está saludable.

El cubano terminó abril con una línea de .356 de average, promedio de embasamiento de 462 y slugging de .737, con el mejor OPS de Grandes Ligas, con 1,199 y más bases por bolas (21) que ponches (14).

Además, cerró el mes con 12 cuadrangulares, empatado con Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, y el japonés Munetaka Murakami, de los Medias Blancas de Chicago.

Esta es la tercera vez que Álvarez gana el premio al Jugador del Mes en su carrera, pero la primera desde septiembre/octubre del 2023.

Por su parte, Vargas fue el más sobresaliente del viejo circuito, al hilvanar una racha de 24 partidos seguidos con al menos un imparable.

Terminó abril con un promedio de bateo de .378, el más alto de todo el béisbol, convirtiéndose en el primer jugador de Arizona en ganar el premio de Jugador del Mes desde que lo hiiera Corbin Carroll en agosto del 2024.

Soriano y Ohtani, lanzadores del mes

El dominicano José Soriano, de los Angelinos de Los Angeles, y el japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers, fueron los mejores lanzadores de abril.

En la Americana, Soriano firmó un inicio de campaña espectacular, al conseguir cinco victorias que pudieron haber sido seis, en siete aperturas, pues en su sexta salida del año, dejó el juego con ventaja, que luego desperdició el bullpen.

En total, trabajó 42 innings y dos tercios, con una efectividad de 0.84, 49 ponches y un WHIP de 0.94.

En la Nacional, Ohtani apunta al premio Cy Young, único trofeo que falta en su vitrina.

En cinco aperturas, el multifacético nipón ha trabajado 30 entradas, con efectividad de 0.60, 34 abanicados y WHIP de 0.86.

Esta es la primera vez que Ohtani gana el premio al Lanzador del Mes, aunque ya ha ganado el Jugador del Mes seis veces.

McGonigle y Stewart, Novatos del Mes

Kevin McGonigle, campocorto de los Tigres de Detroit, y el cubanoamericano Sal Stewart, primera base de los Rojos de Cincinnati, fueron los mejores novatos de abril.

McGonigle se ganó la titularidad de los Tigres en los entrenamientos primaverales y el Día Inaugural, con apenas 21 años, disparó cuatro cohetes, convirtiéndose en el vigésimo primer jugador de Grandes Ligas desde 1900 en tener un partido de cuatro imparables en su debut en Grandes Ligas. En abril bateó .328/.426/.509 con un OPS de .935.

Por su parte, Stewart terminó abril con 15 extrabases, incluidos nueve jonrones, y un slugging de .570, el más alto entre todos los novatos calificados.

Varland y Miller, relevistas del Mes

Louis Varland se dio a conocer ante el gran público durante la postemporada del 2025, cuando lanzó en 15 de los 18 partidos de los Azulejos de Toronto.

En el 2026 tomó las cosas donde mismo las dejó en octubre pasado y el 15 entradas este año lanza para 0.56, con 26 abanicados y una y una tasa de ponches del 43.3%, la segunda mejor en las Grandes Ligas, sólo por detrás de Mason Miller, de los Padres de San Diego.

Precisamente, Miller fue el relevista de abril en la Liga Nacional.

Las tasas de swings fallados de Miller (55.9%) y de ponches (53.7%) son las más altas de las Grandes Ligas entre los lanzadores que han tirado al menos 10 entradas esta campaña.

Tan imbateable ha sido el cerrador de los Padres, que ya se menciona como serio candidato al Cy Young, premio que no gana un relevista desde que lo hizo Eric Gagne con los Dodgers en 2003.