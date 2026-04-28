CEPAL advierte que sin reformas profundas Cuba difícilmente revertirá su estancamiento

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La CEPAL, organismo regional de las Naciones Unidas encargado de analizar y promover el desarrollo económico en la región, proyectó que América Latina y el Caribe crecerán apenas un 2,2% en 2026, en un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos, alta incertidumbre y condiciones financieras restrictivas.

En su más reciente informe, la CEPAL advierte que la región continúa atrapada en un ciclo prolongado de bajo crecimiento, con dificultades para aumentar la inversión, mejorar la productividad y generar empleos de calidad. Entre los factores que inciden en este desempeño figuran la desaceleración del comercio global, el endurecimiento de las condiciones de financiamiento y las tensiones internacionales.

Dentro de este panorama, Cuba aparece como uno de los países con mayores retos estructurales. El organismo señala que la economía cubana enfrenta un escenario particularmente complejo, caracterizado por escasez de divisas, bajo dinamismo económico y persistentes desequilibrios internos.

El informe destaca que la crisis energética sigue siendo un factor determinante que limita la actividad productiva y afecta directamente a la población. Los apagones recurrentes y las dificultades en el suministro de combustible impactan sectores clave como la industria, el transporte y los servicios.

A ello se suman presiones inflacionarias y la caída de ingresos externos, especialmente en áreas fundamentales como el turismo y las exportaciones, que históricamente han sido fuentes esenciales de divisas para el país.

Asimismo, la CEPAL advierte sobre las limitaciones que enfrenta Cuba para atraer inversión extranjera, en un entorno marcado por incertidumbre económica, restricciones estructurales y un contexto internacional adverso. Estas condiciones dificultan la recuperación y expansión de sectores estratégicos.

El organismo también subraya que los problemas estructurales de la economía cubana, combinados con factores externos, limitan las perspectivas de crecimiento en el corto y mediano plazo. En este sentido, considera que sin reformas profundas que impulsen la productividad, la inversión y la eficiencia económica, será difícil revertir la actual situación.

A nivel regional, la CEPAL insiste en la necesidad de implementar políticas públicas orientadas a fortalecer la integración económica, impulsar la innovación y mejorar la resiliencia frente a choques externos, como vía para superar el estancamiento.

En el caso de Cuba, el informe deja claro que la recuperación dependerá tanto de cambios internos como del comportamiento del entorno internacional, en un escenario que sigue siendo incierto.