Menos de 36 mil turistas llegaron a Cuba en marzo

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El turismo, considerado la locomotora de la economía cubana, hoy transita a marcha forzada. Menos de 36 mil vacacionistas extranjeros llegaron a la isla en el mes de marzo.

“Ayer cero y la semana pasada otro día cero, eso nunca me ha pasado en años”, dijo a la agencia Reuters Yvette Cortina, una artesana que vende sus creaciones a los turistas en La Habana Vieja en referencia al número de visitantes extranjeros que llegan a su establecimiento.

Las cifras divulgadas por la oficialista Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI, muestran una contracción interanual de un 48% en los tres primeros meses de este 2026 en el número de visitantes extranjeros.

Los 35.561 visitantes recibidos en marzo pasado representan menos de la mitad de los arribos internacionales de febrero, que ya cargaba con un retroceso significativo en comparación con enero y con los tres años previos.

“Antes eran unas cuatro vueltas diarias. Ahora es solamente una o ninguna”, comentó por su parte el chofer Andy García, sobre el descenso de los vacacionistas extranjeros.

El informe de la ONEI destaca que, aunque Canada continúa siendo el principal emisor de viajeros, experimenta una contracción interanual de alrededor de un 55%.

“Ya no podemos aspirar a competir con nuestros vecinos: México o República Dominicana. Es imposible”, apuntó Alejandro Morejo, un trabajador del turismo en la provincia Matanzas .

La situación del turismo en Cuba contrasta con la de destinos similares de la región del Caribe, que están registrando máximos históricos de visitantes, mientras la isla de gobierno comunista experimenta un bajón que la hace retroceder más de un cuarto de siglo.

2025 marcó la llegada de a penas 1.8 millones de visitantes internacionales, la cifra más baja en dos décadas.

En entrevista con la agencia EFE, José Luis Perelló, uno de los estudiosos del turismo dentro de Cuba, sostuvo que habrá que esperar hasta 2029 ó 2030 para llegar a las cifras del 2019, que ya había experimentado un descenso de un 9.3% respecto a 2018.

La crisis se agravó tras el anuncio de que los aeropuertos cubanos no disponían de combustible para el reabastecimiento de las aeronaves. Varias aerolíneas cancelaron sus vuelos.

Además, la gran mayoría de quienes visitan Cuba experimentan los mismos males que padece la sociedad: continuos apagones, falta de productos básicos y combustibles, la crisis con la recogida de basuras, y la situación epidemiológica de los últimos meses, por los que varios gobiernos han emitido alerta a sus ciudadanos para que no viajen a la isla.