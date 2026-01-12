Cambio de mando en el Real Madrid: Arbeloa será el nuevo DT 

Getting your Trinity Audio player ready...

La derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España fue la gota que colmó el vaso del Real Madrid, que este lunes anunció el fin de la era de Xabi Alonso y nombró a Alvaro Arbeloa como nuevo director técnico.

En un comunicado, el club merengue dijo que la decisión fue de mutuo acuerdo con Xabi, cuya etapa estuvo marcada por conflictos internos en el vestidor del equipo.

La situación del técnico se había complicado desde la derrota contra el Celta en el Bernabéu a principios de diciembre.

“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”, señalaron.

“Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”, agrega el texto.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Castilla, la filial del Madrid en divisiones inferiores, fue promovido y tomará las riendas de inmediato para encarar la segunda mitad de la temporada de la liga española y la Champions.

No se dijo de inmediato si el nombramiento de Arbeloa, ex jugador del Madrid, será temporal por lo que resta de temporada, o si forma parte de un plan a mayor plazo.