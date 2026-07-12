Cacerolazos desafiaron el control policial en el quinto aniversario del 11 de julio en Cuba (VIDEO)

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La noche de este 11 de julio, en la capital cubana, el repique de los calderos para reclamar la electricidad desafió el constante asedio policial para evitar que las manifestaciones se esparcieran por las calles como las ocurridas cinco años atrás.

En la importante vía Aguiar, de La Habana Vieja, la obscuridad de la noche se vio interrumpida por el persistente sonido metálico de cazuelas, aseguró a Martí Noticias Aleida Amador Rodríguez.

“Llevamos muchas horas sin luz, muchos días, y no fueron las madres solas, fue todo el mundo. A la una nos la pusieron y por lo menos no la han quitado hasta ahora. Sin embargo, no hay agua. Si hubiera huevo, friéramos, pero no hay manteca”, se burló.

“Ahora con esta historia; es que quitan la electricidad en este pedazo de aquí, de La Habana Vieja, pero antes nunca se iba, la verdad”, dijo la mujer en referencia a una de las arterias más estrechas y con mayor carga histórica de La Habana Vieja, que acoge importantes centros financieros como la Lonja del Comercio.

Asimismo, el descontento popular volvió a manifestarse con fuerza en las calles de Guanabacoa, en la noche del sábado.

Según testimonios, protestas nocturnas se extendieron por repartos como Habana Nueva, Martín Pérez, Eduardo Chivás y el casco central del municipio.

“Quemaron tanques de basura y empezaron a gritar ¡Libertad! y ¡Abajo Díaz Canel! y se llevaron bastantes personas presas y dieron golpes también”, relató la activista Maritza Concepción Sarmientos.

El fuerte despliegue de las brigadas especiales y de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), blindó la zona para contener las manifestaciones.

“Estaba la brigada especial y la unidad de policía llena de efectivos hasta en los techos”, explicó Concepción Sarmiento.

Esta militarización coincidió con el apagón total de las telecomunicaciones debido al colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que incomunicó a los residentes e impidió la filmación de las manifestaciones.

La recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tras su cuarta caída general en lo que va de año avanza con lentitud, un escenario que el primer ministro Manuel Marrero calificó de severo.

La crisis de la red eléctrica cubana se ha agravado desde el 11J, mientras, el régimen rechaza reformas profundas en el país, aferrándose al inoperante sistema socialista.

La vigilancia y las detenciones contra opositores pacíficos se intensificaron el 11 y en días previos. A la vez el régimen desplegó ferias populares en La Habana.

La periodista Camila Acosta denunció en un post en Facebook, que agentes policiales mantienen el acoso contra su esposo y ella, este 12 de julio: "Segunda jornada consecutiva de vigilancia y reclusión domiciliaria arbitraria a Angel Santiesteban-Pratt y a mi".

Pero, mientras el régimen rechaza reformas profundas en el país, aferrándose al inoperante sistema socialista, el pueblo día tras día hace patente su inconformidad.

“Cuba peor después del estallido. Lo que explica hacia atrás las razones del estallido y crea el contexto para que ese estallido sea ya sistemático y continuado, aunque no coordinado o simultáneo en todos los lugares del país. Alguien dijo efectivamente que había un 11J todos los días en cada comunidad”, indicó, en conversación con nuestra redacción, el presidente de la coalición Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa.

“Es interesante, porque lleva una lectura recta de lo que acaba de decir un funcionario del Partido Comunista Cubano, que el 11J había sido una victoria popular. Y eso es exactamente lo que ocurrió en sentido estricto, una victoria popular porque por primera vez en toda la historia de Cuba, un pueblo se expresa con esa fuerza contra un gobierno”.

Cinco años después de las históricas demostraciones, el dirigente comunista Roberto Morales Ojeda, bajo la narrativa oficial del régimen, calificó la contención de las protestas ciudadanas como una "victoria popular" del pueblo revolucionario y de las fuerzas del orden frente a lo que catalogó como un plan de desestabilización diseñado desde el exterior.

Cuesta Morúa señaló que, a pesar de no haber alcanzado las metas democráticas inmediatas, las manifestaciones lograron reafirmar en la ciudadanía el derecho a la protesta: las jornadas evidenciaron una ciudadanía dispuesta a canalizar su descontento y a exigir reformas, dejando al descubierto el acelerado declive en la legitimidad y el respaldo social que sufre el régimen cubano.