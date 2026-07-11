De Artemisa a La Habana se registran más protestas

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Residentes del barrio El Henequén, en el municipio del Mariel, provincia de Artemisa, protagonizaron una protesta la noche del viernes debido a la falta de servicio eléctrico durante más de cuatro días. A través de videos publicados en redes sociales se constató el descontento de los habitantes de la zona.

Una usuaria de la red social Facebook, cuya identidad se mantiene bajo reserva, describió el panorama en la localidad: "El pueblo cubano ya no aguanta más. La gente de mi barrio después de 4 días sin electricidad tomaron las calles como su única forma de defensa. Los cubanos solo tienen ese modo de defenderse, llamando a la protesta".

"El Henequén es un pequeño pueblo pesquero que no recibe atención del gobierno. Las escuelas, casas y hasta las personas están en muy malas condiciones de vida y esta fue la única forma que encontró el barrio para unirse y luchar para hacerse notar", agregó.

Paralelamente, plataformas digitales reportaron el viernes el cierre una importante ruta de la capital cubana. Una publicación de la página Cubano Media indicó que vecinos del reparto Martín Pérez, en San Miguel del Padrón, volvieron a salir a las calles y bloquearon la Vía Blanca durante otra noche de protestas, en rechazo a los prolongados apagones y al deterioro de las condiciones de vida en la isla.

Según el reporte, los residentes se concentraron en la vía pública mientras realizaban un cacerolazo y levantaban barricadas para exigir una respuesta a la crisis que atraviesa el país.

La publicación precisaba que, con esta nueva manifestación, La Habana acumula varias noches consecutivas de protestas, las cuales también se han reportado en Centro Habana, Jaimanitas, Regla, Alamar, La Victoria y otros barrios de la capital.

Por su parte, el activista Mario Alberto Hernández Leyva informó a Radio Martí que en la calle 128 B, en Los Pocitos, Marianao —lugar donde reside—, se registró un toque de cazuelas cerca de las 8:00 de la mañana del mismo viernes, debido a que carecían de servicio eléctrico desde el día anterior.

Ante este escenario, la Unión Eléctrica de Cuba pronostica para este sábado una disponibilidad de 1278 MW en el horario pico frente a una demanda máxima prevista de 3200 MW.

Esta situación generará un déficit esperado de 1922 MW, lo que representa una escasez del 60% de la energía necesaria y provocará una afectación pronosticada del 61% de la demanda total durante ese período.