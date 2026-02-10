Barco con ayuda humanitaria de EEUU arriba a Santiago de Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Un barco con ayuda humanitaria procedente de Estados Unidos llegó este martes al puerto de Santiago de Cuba, según constataron fuentes de la Iglesia Católica y la Embajada de Estados Unidos en la isla.

El cargamento del buque comercial incluye siete contenedores que transportan kits de alimentos e higiene, informó el Arzobispado de Santiago de Cuba.

"Una vez sean extraídos del puerto los suministros tendrán como destino final a las diócesis de Bayamo-Manzanillo, Holguín y Santiago de Cuba, donde serán distribuidos con la habitual organización, cuidado y respeto a los beneficiarios. La Iglesia Católica, a través de su brazo humanitario Cáritas Cuba, reafirma con este quehacer su compromiso de acompañar, servir y sostener, especialmente en los momentos más difíciles a quienes más lo necesitan", explica una información de Cáritas Cuba.

Por su parte, el jefe de la misión diplomática estadounidense en la isla Mike Hammer, grabó un video en el puerto de Santiago de Cuba, asegurándose de la entrega.

“He estado dando una gira por la región para ver si está llegando la asistencia y ver si podemos seguir mandándola para aliviar el sufrimiento y para mejorar un poco las condiciones del pueblo”, explicó el diplomático.

El cargamento forma parte de la nueva ayuda por seis millones de dólares aprobada por la administración Trump, cuando las condiciones de vida para la mayoría de los residentes en la isla se han agravado por los cada vez más prolongados apagones y el inminente fin de las reservas de petróleo.

“Esta ayuda se entregará a través del mismo canal que los primeros tres millones de dólares, con productos preenvasados transportados desde Miami y distribuidos por representantes de las parroquias locales. Este método ha demostrado ser muy eficaz para garantizar que el fallido régimen cubano no pueda interferir ni desviar la ayuda destinada a la población necesitada de la isla”, había señalado la pasada semana el Departamento de Estado en un comunicado.

La nueva entrega, con la que asciende a nueve millones el dinero destinado por el gobierno de Estados Unidos para los damnificados por el huracán, consiste en alimentos no perecederos, que puedan preservarse sin necesidad de refrigeración, latas de atún, frijoles, arroz, pasta, productos de higiene, y lámparas solares, entre otros artículos necesarios en un ambiente extremo.