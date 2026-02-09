Expiloto de la Fuerza Aérea de Cuba llama al ejército a defender al pueblo y no al gobierno

Getting your Trinity Audio player ready...

El exmiembro de las Fuerzas Armadas, Orestes Lorenzo Pérez, llamó este domingo a los militares cubanos a no reprimir al pueblo si se producen protestas contra la dictadura.

Lorenzo, asilado en Estados Unidos, fue piloto de la Fuerza Aérea de Cuba y protagonizó una de las fugas más audaces de la historia cubana cuando en 1991 huyó del país volando un caza MiG-23 hasta la base estadounidense de Cayo Hueso. Luego volvió a la isla en un Cessna 310 y rescató a su familia.

En conversación con Martí Noticias, Orestes Lorenzo precisó que en estos momentos el país está en una crisis humanitaria sin precedentes y es posible que el pueblo tome las calles como ocurrió el 11 de julio de 2021: “de lo que no tengo la menor duda es sobre la despiadada reacción que podría tener la tiranía para reprimir a la gente. Que al sentirse en peligro decidan reprimir al estilo de Irán”.

“Mi mensaje persigue que llegue a todos los militares cubanos y que lo piensen”, recalcó.

En su escrito en redes sociales, dirigido a todo aquel que porta armas en nombre del gobierno, Lorenzo recordó a los militares que la misión fundamental de las fuerzas armadas "tienen sus raíces en las huestes mambisas que dirigieron José Martí y Antonio Maceo y cuyo propósito principal fue una nación libre, ‘con todos y para el bien de todos’".

"Significa con todos los cubanos, no con esa división que han creado en Cuba desde entonces, entre cubanos revolucionarios y contrarrevolucionarios”, enfatizó el exoficial.

Del mismo modo, convocó al ejército, a las fuerzas del Ministerio del Interior y a la Policía a reflexionar sobre su responsabilidad personal y familiar con la Patria.

“La Patria no es más que tus hijos. Son tus hijos, tus hermanos, tus padres, amigos, tus vecinos. Esa es la Patria, que viven en libertad y de manera digna. ¿Y qué no es la patria? La patria no es quien está en el poder, la patria nunca, jamás es el gobierno, sea quien sea, la patria es el pueblo y contra ese pueblo no se pueden dirigir las armas”, señaló.

Advirtió que la justicia llegará a Cuba y, en ese momento, serán juzgados por traición a la Patria los que usen su poder contra la población indefensa.

“La cuestión de este gobierno, cuánto va a durar, está abierta; pero se va a acabar. Y Cuba va a ser libre. Y los cubanos, todos, sin excepción, van a tener el derecho de opinar libremente y de decidir el futuro de la nación sin divisiones”.

“Y algunos de ustedes, especialmente, dentro de las fuerzas del Ministerio del Interior, han cometido abusos que pagarán por ellos, sin duda, por lo que la justicia llegará por traición a la Patria. No es una amenaza, es un llamado a la dignidad de ustedes y a la comprensión del papel histórico que les toca jugar en estos momentos. Aquellos que apunten sus armas contra el pueblo de Cuba, irremediablemente enfrentarán el peso de la justicia”, afirmó.