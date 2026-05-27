Ayuda a cubano-españoles sufre la falta de divisas en bancos de Cuba

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Miles de cubanos con nacionalidad española, que reciben en la isla ayudas públicas desde España, están sufriendo la falta de divisas en los bancos de Cuba, según reveló un reporte de la agencia EFE.

Los beneficiarios en la isla de las ayudas, tanto del Gobierno de España como de sus comunidades autónomas, las tienen que recibir, en su inmensa mayoría, a través de la llamada tarjeta prepago Clásica, creada en 2024 por el emporio militar, GAESA, que los cubanos solo pueden usar en las tiendas estatales en dólares, pero de las que no pueden extraer divisas en efectivo.

Esa tarjeta Clásica cuesta cuatro dólares abrirla y el banco en Cuba cobra un dólar por cada depósito o recarga que se le realice.

El reporte de EFE cita el caso Raúl Viso Zurita, un cubano-español de 78 años, que debe recibir anualmente unos 360 euros de la Xunta de Galicia. Al intentar cobrarlos en el Banco Popular de Ahorro (BPA), los funcionarios le reconocieron que su ayuda había llegado a la sucursal pero que sólo podría obtener la mitad de ese monto en la tarjeta Clásica, argumentándole supuestas dificultades financieras de los bancos cubanos.

La odisea de Viso Zurita para obtener en efectivo la ayuda española en el BPA duró tres meses, desde diciembre de 2025, hasta que se la entregaron. Su queja incluso salió en un medio oficialista en Cuba, el diario Juventud Rebelde. Este cubano-español dijo a EFE que no entendía por qué esa ayuda en euros se la convertían en dólares en la isla.

Cifras oficiales del gobierno español, citadas por el informe de EFE, aseguraron que son varios miles, de los más de 167.000 con nacionalidad española, los cubanos beneficiarios de las ayudas públicas desde España.

En 2025, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España destinó más de 400.000 euros a ayudas (extraordinarias y periódicas) y subvenciones para ciudadanos españoles en Cuba, de acuerdo con EFE.

Aunque el Ejecutivo español asegura estar consciente de la situación que sufren los beneficiaros de estas ayudas públicas en Cuba, autoridades dijeron a EFE que no tienen planes de reducir ni de revisar los montos de estos aportes.

El director general de Reto Demográfico y Emigración en funciones, Marcos Niño, reveló a EFE que, a inicios de mayo, una comitiva de funcionarios de Asturias viajó a Cuba y reunió allí unas 520 solicitudes de ayuda para este 2026.

El directivo de Reto Demográfico y Emigración declaró a la agencia de noticias que las ayudas de 2025 se entregan desde este mes de mayo en Cuba: entre 250 a 350 euros beneficiario. Todas han sido depositadas en la tarjeta Clásica de GAESA.

Las ayudas públicas que reciben desde España los cubanos-españoles representan un alivio para esa dura situación económica en Cuba que tanto golpea el maltrecho bolsillo de los habitantes de la isla.

Datos publicados recientemente por la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) mostraron que la inflación mantiene una tendencia al aumento en Cuba, según los registrado en los primeros meses de este 2026.

Las cifras indicaron que en abril se produjo un incremento mensual del 1,56 % del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en relación con el mes anterior lo que incrementó la inflación acumulada hasta ese momento a 7,18% y la tasa interanual al 14,73%, de acuerdo con un análisis del economista cubano Elías Amor, autor del blog Cubaeconomía.