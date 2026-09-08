Andy Cruz recibe nueva oportunidad ante un viejo conocido 

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La Federación Internacional de Boxeo (IBF) ordenó oficialmente que el cubano Andy Cruz se enfrente al ruso Artur Subkhankulov por el título mundial vacante de peso ligero.

El duelo será un reencuentro entre viejos conocidos. En el 2019, cuando ambos eran amateurs, Cruz derrotó a Subkhankulov por decisión dividida en las semifinales del torneo internacional Grand Prix Ustí nad Labem, en la República Checa.

El cubano, clasificado como número tres por la IBF en las 135 libras, tendrá una nueva oportunidad de pelear por un cinturón mundial, después de su derrota por decisión mayoritaria ante Raymond Muratalla en enero.

El matancero, de 31 años, tiene récord de siete victorias, cuatro por la vía rápida, y una derrota, la que sufrió ante Muratalla, quien luego renunció a la corona para continuar su carrera en las 140 libras.

Del otro lado estará Subkhankulov, clasificado segundo de la FIB e invicto en 12 combates, seis de los cuales definió antes del límite.

Para el europeo de 34 años, el enfrentamiento con Cruz significará un salto monumental en su carrera, pues lo más probable es que el combate se celebre fuera de Rusia, donde hasta ahora ha celebrado todos sus combates desde que se convirtió en profesional.

Los representantes de ambos púgiles tienen hasta el 7 de octubre para negociar las condiciones de la pelea, que incluyen la bolsa, la sede, la fecha y el resto de los detalles.

Si los equipos no llegan a un acuerdo, la FIB ordenará una subasta de bolsa, en la que se determinará quién obtiene los derechos para promover el combate.

El comunicado de la FIB ordena que ni Cruz, ni Subkhankulov, podrán aceptar una pelea intermedia en medio de este proceso, y si alguno de los dos decide abandonar las negociaciones, perderá su posición actual en el ranking y será colocado por debajo de los primeros 10 lugares durante un periodo mínimo de seis meses.