Frank Sánchez ya sabe quién será su próximo rival; sólo le falta la fecha 

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El boxeador cubano Frank Sánchez ya sabe quién debería ser su próximo rival. Ahora sólo le falta la fecha.

Sánchez, quien busca convertirse en el primer cubano campeón mundial del peso supercompleto, se medirá al croata Filip Hrgovic por la corona de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

El guantanamero había dado un paso al costado para permitir que Hrgovic y el británico Moses Itauma pelearan por el cinturón que quedó vacante en la FIB tras el retiro del ucraniano Oleksandr Usyk, con el compromiso de que el ganador se mediría de manera obligatoria con él.

El fin de semana pasado, el croata se impuso por nocaut técnico a Itauma en nueve rounds, luego de que el británico dominara los primeros asaltos.

Pero Hrgovic resultó ser un muro de piedra, que resistió todos los golpes que su rival le lanzó, para contraatacar cuando el joven del Reino Unido acusó cansancio por la intensidad de la pelea.

Ya en el noveno round, Itauma no podía levantar sus brazos y los golpes del croata entraban limpiamente a su anatomía, por el que el referee ordenó detener las acciones.

Con récord de 26 victorias, 19 de ellas por nocaut, y una derrota, el guantanamero de 34 años, apodado The Flash, tendrá que apelar a su mejor versión, para derrotar a una mole que enseñó un poder de asimilación pocas veces visto.

Sánchez, quien se ha labrado un camino dentro de la élite de la división máxima, había ganado el derecho de disputar el cinturón de la FIB ante Usyk, tras su último triunfo, el pasado mes de mayo sobre el estadounidense Richard Torrez, en Giza, Egipto.

Pero el ucraniano, que peleó en el mismo cartel, renunció a las coronas de la FIB, de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), luego de que se viera en aprietos para imponerse a Rico Verhoeven, de Países Bajos, en el que podría haber sido su último combate.

Ante su retiro, la FIB determinó primero que para cubrir la vacante y ordenó pelear a Itauma y Hrgovic.

Sánchez aceptó un acuerdo económico por una cifra no revelada para ceder temporalmente su oportunidad de pelear por el título y además de la compensación monetaria por dar un paso al lado, el cubano recibió una garantía de que su próximo rival será el que resulte entre Itauma y Hrgovic.

Hrgovic tiene la misma edad que el cubano y ostenta récord de 21-1, con 16 KOs.

Cuando se determine la fecha del combate, Sánchez se convertirá en el quinto cubano que compita por un cinturón en la división supercompleta del boxeo profesional.

Cuba, que exhibe una larga lista de monarcas en el pugilismo rentado, nunca ha tenido uno en la división superpesada.

Los cuatro que lo han intentado sin éxito son Jorge Luis González, Juan Carlos Gómez, Odlanier Solís y Luis "King Kong" Ortíz.

González fue el primero en hacerlo, pero cayó ante Riddick Bowe el 17 de junio de 1995.

Gómez, en el 2009, y Solís, en el 2011, perdieron ante el ucraniano Vitali Klitchsko por el cinturón del CMB.

Y “King Kong” Ortiz tuvo no una, sino dos oportunidades y en ambas fue derrotado por Deontay Wilder, también por el título del CMB en 2018 y 2019.