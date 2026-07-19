Andy Cruz regresa a los cuadriláteros con nocaut ante el mexicano Montoya

Siete meses después de sufrir su primera derrota como profesional, el cubano Andy Cruz regresó de manera contundente a los cuadriláteros, al noquear en tres rounds al mexicano Abraham Montoya en combate disputado el sábado en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California.

Desde el campanazo inicial de la pelea, Cruz marcó el ritmo de la pelea, con una velocidad, precisión y dominio técnico al que Montoya no consiguió responder.

Justo cuando finalizaba el segundo asalto, el cubano conectó un potente derechazo que envió a su rival al suelo, que terminó salvado por la campana.

Al reanudarse el combate en el tercer episodio, Cruz incrementó la presión con una sucesión de combinaciones que castigaron duramente a su rival, lo que obligó al árbitro a detener las acciones.

Con este resultado, Andy Cruz mejoró su palmarés a siete victorias, cuatro por la vía rápida, frente a un solo revés, y envía un mensaje a la élite de la división superpluma del boxeo profesional sobre sus intenciones de incluirse entre los mejores y pelear por un título mundial en un futuro no muy lejano.

Y es que, aunque el combate ante Montoya fue en el peso ligero (135 libras), desde hace meses se habla de un posible descenso a la 130, un peso donde muchos consideran que sus condiciones naturales pueden convertirlo rápidamente en un contendiente de primer nivel.