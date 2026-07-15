Luto en el boxeo cubano por la muerte de José Legrá, el Puma de Baracoa

José Legrá es, aunque la dictadura se haya encargado de sumirlo en el anonimato, una de las grandes glorias del boxeo cubano.

A los 83 años, en un hospital de Madrid, falleció este martes 14 de julio el púgil cubano, apodado El Puma de Baracoa, quien tuvo que salir de la isla para perseguir sus sueños en el boxeo profesional.

Legrá nació el 19 de marzo de 1943 en Baracoa y a los 20 años, tras 22 triunfos en 23 combates como amateur, se instaló en la Coruña, y rápidamente se coronó campeón de España en el peso pluma.

En 1967 se nacionaliza español y gana el título europeo, al noquear en el tercer round al francés Yves Desmarets, antesala de su primera oportunidad de pelear por una corona mundial.

El 24 de julio de 1968, en Porthclaw, País de Gales, destronó al ídolo local Howard Winstone por nocaut técnico en el quinto asalto.

Fue apenas el segundo representante de España en proclamarse campeón mundial profesional y el primero desde que lo hiciera en 1935 Baltasar Belenguer en la división gallo, lo que lo convirtió de inmediato en un ídolo en su patria adoptiva.

En 1969 pierde la corona en Londres, al caer por puntos en una decisión muy polémica ante el australiano Johnny Famechon, pero lo recupera en 1971 ante Clemente Sánchez, en la ciudad mexicana de Monterrey.

Su declive comienza en 1973, al ceder el título, también por votación de los jueces, ante el brasileño Eder Jofré, el 5 de mayo.

Su última pelea, el 24 de noviembre de ese mismo año, la perdió por nocaut en el primer round ante Alexis Argüello, estrella emergente del boxeo nicaragüense.

En 144 combates como profesional, dejó récord de 129 victorias, 49 de ellas por la vía rápida, 11 derrotas y cuatro empates.

Conocido también como el “Classius Clay de Bolsillo”, fue un boxeador de gran estilo, al bailar sobre el cuadrilátero, gracias a su velocidad de manos y piernas, como hiciera Muhammed Alí en el peso máximo.

Pero al igual que ocurrió con José “Mantequilla” Nápoles, Ultiminio “Sugar” Ramos o Luis Manuel Rodríguez, campeones mundiales profesionales al igual que Legrá, sus hazañas fueron omitidas por completo el régimen e ignoradas por la mayoría de los cubanos fanáticos del boxeo.