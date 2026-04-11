"Vivía en una especie de manicomio", asegura hija de Fidel Castro (VIDEO)

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La historia de Alina Fernández Revuelta no solo es la de una hija marcada por su vínculo con Fidel Castro, sino también la de una mujer que, con el paso del tiempo, decidió cuestionar el sistema en el que creció y del que finalmente logró escapar.

En una entrevista cara a cara con Martí Noticias, la hija de Castro reconstruyó su historia personal: una vida marcada por el descubrimiento de su origen, la compleja relación con su padre biológico y las tensiones propias de crecer dentro de un sistema político que controla absolutamente todo.

Alina supo que era hija de Fidel cuando tenía 10 años. Hasta entonces, había llevado el apellido Fernández, heredado del hombre que la reconoció legalmente como padre. “Soy lo que en aquella época se llamaba una bastarda”, explica con franqueza, al describir una realidad que, más allá de lo familiar, reflejaba también los códigos sociales y políticos de Cuba.

El descubrimiento no le resultó del todo inesperado. Recuerda que en su infancia Castro era un visitante frecuente de su casa.“Era un visitante nocturno asiduo”, relata, en referencia a los encuentros que mantenía con su madre, Natalia Revuelta.

Sin embargo, lejos de generar cercanía, ese vínculo biológico no se tradujo en una relación afectiva sólida. Alina describe el trato de su padre como distante y esporádico. “No era una persona emocionalmente cercana”, afirma, al tiempo que sugiere que esa lejanía pudo haber sido una forma de control o una característica de su personalidad.

Su vida, asegura, estuvo marcada por una constante ambivalencia: la imagen pública del líder revolucionario contrastaba con su experiencia personal. Esa dualidad también se reflejaba en escenas cotidianas.

Recuerda, por ejemplo, cómo los extensos discursos de Castro interrumpían la rutina de los niños. “Mi generación rezaba delante del televisor para que se callara y nos dejara ver los muñequitos”, dice, en una anécdota que ilustra el peso del poder incluso en lo más personal.

Ademas, dice que el reconocimiento oficial de su paternidad no representó un alivio. Por el contrario, cuando llegó el momento de formalizar ese vínculo, Alina optó por mantener distancia. “Había hecho mucho esfuerzo por apartarme de esa sombra y no quise”, explica. Decidió conservar el apellido Fernández, como una forma de afirmar su identidad fuera del peso simbólico del apellido Castro.

Incluso las relaciones familiares estuvieron condicionadas por reglas impuestas desde el poder. Según cuenta, existían restricciones para el contacto entre los hijos de Fidel. Aunque en algún momento intentaron acercarse, esos vínculos no lograron sostenerse con el tiempo. Tan solo una frase cuestionando el sistema bastó para romper su relación con uno de sus hermanos. “No me habló más”, recuerda.

Vivía en una especie de manicomio, asegura Alina

Fernández asegura que su inconformidad con el régimen comenzó desde edades tempranas. “Siempre tuve la percepción de que vivía en una especie de manicomio”, afirma, al describir la Cuba de su infancia.

Ese malestar se intensificó con experiencias cotidianas que, según relata, evidenciaban la distancia entre el discurso oficial y la realidad.

Recuerda los llamados “trabajos voluntarios”, que en la práctica eran obligatorios, incluso para niños enviados al campo sin opción de negarse. “Era la ambivalencia del lenguaje y de la retórica del sistema”, explica, subrayando cómo esos mecanismos moldeaban la conducta social.

El deseo de abandonar Cuba tambien surgió temprano. Según cuenta, su primer intento ocurrió cuando tenía apenas 12 o 13 años, pero fue rechazado. Durante décadas, recibió negativas sistemáticas hasta que, a los 40 años, logró salir del país en una operación clandestina.

La fuga, según relata, implicó el uso de un pasaporte falsificado y el apoyo de una red internacional de colaboradores. Entre ellos menciona a figuras como el exdiplomático Armando Valladares y activistas vinculados a organizaciones de apoyo a presos políticos, así como ciudadanos que participaron de manera voluntaria en el operativo. “Fue un plan organizado desde el extranjero”, señala.

La salida no estuvo exenta de tensiones. Fernández asegura que el gobierno cubano intentó obstaculizar el proceso, particularmente en lo relacionado con su familia. Según su testimonio, hubo intentos de impedir que su hija pudiera abandonar el país, en lo que describe como una reacción directa del sistema ante una fuga que evidenciaba fallas en los mecanismos de control.

Ya en el exilio, encontró en Miami no solo un lugar de residencia, sino también un espacio de conexión con otros cubanos que, como ella, comparten historias de ruptura. “Aquí está la gente cuyo sufrimiento entiendo”, afirma, al explicar su decisión de establecerse en el sur de la Florida.

Desde entonces, se ha consolidado como una de las voces críticas del régimen cubano, una postura que ahora traslada al ámbito audiovisual con la presentación del documental “Revolution’s Daughter” (La hija de la revolución).

Estreno del documental “Revolution’s Daughter”

La producción recoge testimonios íntimos de exiliados cubanos, en un intento por narrar las experiencias humanas detrás del proceso migratorio. Entre los participantes destaca la cantante Gloria Estefan, junto a académicos, artistas y figuras del ámbito cultural.

“El propósito fue entrar en el mercado estadounidense”, explica Fernández, quien también cuestiona lo que considera una limitada visibilidad del tema anticastrista dentro de la industria audiovisual.

Dirigido por el cineasta Thaddeus D. Matula, el documental se estrenó mundialmente este viernes 10 de abril, en el Koubek Center, en Miami, como parte de la programación del Festival de Cine de Miami 2026.

Ademas será presentado el próximo 18 de abril en la Universidad Internacional de Florida (FIU), en un evento que busca ampliar la conversación sobre el exilio cubano desde una perspectiva íntima y testimonial.

Más allá del relato histórico, la historia de Alina Fernández Revuelta expone las complejidades de crecer dentro del poder, romper con él y reconstruir una identidad propia lejos de su influencia.