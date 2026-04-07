Represión, arte y sátira: el cine cubano brilla en el 43º Miami Film Festival (VIDEO)

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El 43.º Miami Film Festival se celebrará del 9 al 19 de abril de 2026 y contará con una fuerte presencia de cine cubano, especialmente en la sección Spotlight on Cuba, curada por el crítico de cine Alejandro Ríos.

Entre las 160 películas de 45 países que se presentan, destacan varias producciones de cineastas cubanos.

Ríos habló con Martí Noticias sobre la oportunidad única que ofrece el festival para ver lo que sucede en la isla: “Es importante la labor de estos cineastas, algunos en Cuba y otros que están trabajando en libertad y han hecho incursiones a la isla y se han llevado materiales extraordinarios”.

El regresado (Armando Capó, 2025) sigue a un joven pintor cubano en Gibara, Holguín, que enfrenta el miedo y la represión.



“El gran valor que tiene la película es el momento en que la Seguridad del Estado lo interroga de manera violenta”, explica Ríos, quien confía en que mucha gente conectará con esta historia, ya que muchos han vivido el acoso de la policía política cubana.

Otras películas destacadas en Spotlight on Cuba son El comandante Fritz, dirigida por Pavel Giroud, en la que el actor cubano Carlos Enrique Almirante representa a Fidel Castro.

“Me encanta que se burlen de Fidel Castro. Es una comedia deliciosa que se burla del poder”, dijo el crítico sobre el filme, que revive la entrega oficial de la Isla Ernesto Thälmann a la República Democrática Alemana como gesto de “hermandad socialista”.

Cuba y la noche, de Sergio Fernández Borrás, explora el Movimiento San Isidro y su rol en las protestas de julio de 2021 en Cuba. La película se proyecta el 11 de abril y, aunque la audiencia en Miami ya ha visto imágenes de las protestas en la isla, para Ríos se trata de una obra imprescindible.

“Que el cine reúna en hora y media la huelga de hambre, el asalto de la Seguridad del Estado y el hostigamiento a Luis Manuel Otero Alcántara… Vemos a Luisma haciendo todos sus performances extraordinarios”, afirmó.

La muestra cinematográfica también retrata a otro artista perseguido, el reconocido pintor cubano Tomás Sánchez, en la obra Perseverancia.

“Tomás Sánchez es un hombre de paz, un hombre que medita sus obras. Son reflexiones sobre la naturaleza, sobre el paisaje, y le bajaron el martillo de la represión en los años 80. Son dos artistas castigados por esa ideología, por esa terrible dictadura que no tiene piedad, y está demostrado que no la tuvo con estos dos grandes artistas”, comentó.

Calle Cuba, de Vanessa Batista, es una película que reflexiona sobre la vida cotidiana de los cubanos.



“Es terrible. Cuando vienes a ver, es algo tremendo. Ese filme refleja que en la isla los cubanos también sienten vergüenza y pena por lo que está pasando en su país”, apuntó Ríos.

Miami Stories, de Eliécer Jiménez Almeida, promete presentar a las figuras más estrafalarias del complejo panorama político cubano, que revelan sus “evangelios de Miami”.



“La tristemente célebre Red Avispa —la red de espionaje del castrismo que operaba en el corazón de la capital del exilio— se transforma, a través de una sátira aguda y corrosiva, en la ‘Red Mosquito’. Agentes del FBI, influencers, presentadores y productores de radio y televisión, actores y cineastas se expresan en torrentes de discursos desbocados, plagados de guiños y dobles sentidos que exponen los extremos humorísticos de un paisaje ideológico imparable y de afilada agudeza”, señala la ficha del filme.

Otros largometrajes son Al oeste, en Zapata, de David Bim, una historia sobre campesinos cubanos en la Ciénaga de Zapata durante la pandemia, y Revolution’s Daughter, que incluye a la hija de Fidel Castro, Alina Fernández Revuelta, junto con testimonios de Gloria Estefan, Ricardo Pau-Llosa, José Bedia, Margarita Cano, Nilo Cruz y Bonco Quiñongo, entre otros.

Además, se menciona Coolie, una serie ambientada en la Cuba de los años 1860 sobre una niña china huérfana enviada a la isla, de la cual se proyectarán tres episodios.

El Festival de Cine de Miami incluye también cinco cortometrajes que encapsulan el colapso de Cuba como corolario de la desilusión. Entre ellos se encuentra Coquito con mortadella, de la directora Ana Victoria Pérez.

Ríos asegura que este audiovisual captura “el sonido de La Habana, las anécdotas terribles de sus residentes, entre ellas la de una mujer que dice que aún no existe una palabra para describir La Habana”.

“A mí me parece esa frase extraordinaria. No hay una palabra que denote lo que ocurre en Cuba”, acotó el curador de la muestra.

En esta categoría de cortos también se presentan Rancor, basada en la experiencia de un joven cubano en el exilio en Madrid y Miami; El último juego, sobre un niño que se despide de sus amigos mientras se prepara para abandonar el país con sus padres; Noche y niebla y Norheimsund.