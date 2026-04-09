Filme ‘Adiós Cuba’ alcanza nueva nominación en España

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La película “Adiós Cuba”, dirigida por el cineasta cubano-español Rolando Díaz, sigue cosechando reconocimientos en la escena internacional. Este miércoles, se confirmó su nominación a los Premios CinemaNet 2026, que distinguen a producciones destacadas por sus valores humanos, familiares y sociales.

“Son unos premios, diría incluso internacionales, porque se seleccionan las mejores películas del año por esta organización, por esta asociación CinemaNet, que es de toda España. Nos sentimos verdaderamente felices de que “Adiós Cuba” esté nominada a esos premios”, dijo el laureado cineasta en declaraciones exclusivas a Martí Noticias.

CinemaNet, que busca fomentar un cine que toque "el alma" para tratar de transformar la sociedad, abarca una gran diversidad cultural en la actual temporada de premios, sobresaliendo una selección que trasciende fronteras con nominaciones para producciones norteamericanas, danesas y de otras latitudes.

La cinta competirá en las categorías de "Personaje" y "¡Qué bello es vivir!". La ceremonia de entrega de estos premios, de gran relevancia en España por su enfoque educativo y altruista, tendrá lugar el próximo 18 de mayo en Madrid.

Protagonizada por la reconocida actriz Yuliet Cruz, “Adiós Cuba” profundiza en las heridas del exilio a través de la historia de Caridad, una directora teatral residente en Valencia que intenta llevar a escena el drama migratorio de su país.

La obra utiliza testimonios reales de emigrados para dar voz a las experiencias vitales de quienes han formado parte del mayor éxodo en la historia de la isla desde 1959.

"Nos sentimos verdaderamente felices. No pensamos que la película llegaría tan lejos; es como si nos diéramos a conocer poquito a poquito, pero ahí está, dando la batalla", manifestó Díaz.

El director, recordado por clásicos como “Los pájaros tirándole a la escopeta”, define este proyecto como un filme nacido desde la nostalgia y el sentimiento de destierro.

Tras su estreno mundial en el Festival de Cine de Miami 2025, donde obtuvo el Segundo Premio del Público, y su paso triunfal por el Festival de Trieste en Italia, la película se prepara para conquistar el mercado europeo.

Entre el 22 y el 29 de abril, “Adiós Cuba” se exhibirá en cines alemanes como parte de la selección del Festival Latino de Stuttgart.

Además de su paso por instituciones académicas de prestigio como la Universidad Dickinson en Pensilvania y el King Juan Carlos Auditorium de Nueva York, el cineasta anunció que la película ya se encuentra disponible para la audiencia global a través de la plataforma Vimeo.

"Quiero decir para todos los cubanos que escuchan Radio Martí, que “Adiós Cuba” está en Vimeo".

Con esta nueva nominación, Rolando Díaz reafirma su compromiso con el cine testimonial y social, logrando que el drama cubano resuene en los festivales y foros culturales más importantes del mundo.