Alertan sobre hostigamiento a pastores y otras violaciones a la libertad religiosa en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

El Observatorio de Libertad Religiosa del Centro de Denuncia Defensa CD reportó 87 violaciones a la libertad religiosa en Cuba el pasado mes de junio, según el más reciente informe sobre el tema de esta organización que documenta, monitorea y denuncia la represión en la isla.

Las víctimas de estas violaciones en la isla en junio, de acuerdo con este informe, fueron 83, de ellas 47 hombres y 36 mujeres, sobre todo a través de uno de los que destacó entre los patrones recurrentes del régimen: “el uso de citaciones verbales a pastores”.

“Las violaciones a la libertad religiosa que el Observatorio de Libertad Religiosa del Centro de Denuncia Defensa CD ha estado denunciando desde principios de este año 2026, se incrementaron durante el mes de junio”, afirmó el pastor Mario Félix Lleonart, Director Adjunto de Monitoreo de este Observatorio en un video publicado por la organización Cuba Decide.

El reporte indicó que el régimen encubrió muchas veces las citaciones a los pastores con lo que llamó “entrevistas de emigración” para intentar evitar que quedara alguna constancias oficial de esas citaciones.

“Esas citaciones eran realmente para tender una trampa al pastor o al líder religioso porque la citación realmente era con oficiales de la Seguridad del Estado cubano para amedrentar y hostigar al líder religioso”, aseguró Lleonart.

Lo documentado por este Observatorio en junio también registró lo que calificó como “un preocupante incremento de las detenciones arbitrarias contra líderes religiosos” e identificó a las provincias con más violaciones de la libertad religiosa: La Habana con 34; Pinar del Río, 12 y Mayabeque con 10.

El informe presentó además el testimonio de Roselyn Benítez Cruz, esposa del pastor Alexis Padrón, miembro de la Sociedad Misionera Hermanos en Cristo, que está detenido desde el pasado el 11 de junio por participar en una protesta pacífica en Regla.

“Ha sido muy difícil ver a Alexis. Y además de eso, las informaciones. Ellos nos han dado informaciones, pero hay veces que con el trato que tienen y el maltrato que tienen así, la mala forma que tienen con las personas, no le dan una respuesta a uno porque son muy déspotas”, declaró la esposa del pastor Padrón en un testimonio al pastor Félix Lleonart.

Alexis Padrón es pastor evangélico y miembro de la denominación Sociedad Misionera Hermanos en Cristo que, de acuerdo con la denuncia de familiares y personas cercanas, participó en una protesta pacífica en Regla donde cuestionó a las autoridades y expresó consignas contra el régimen.

La organización Cuba Decide reveló el pasado 17 de junio que testigos afirmaron que Padrón fue agredido físicamente por un agente policial en esa protesta y que esa misma noche agentes vestidos de civil fueron a su casa a hostigarlo.

"Al día siguiente fue citado verbalmente por las autoridades y posteriormente trasladado por la fuerza a una estación policial", denunció Cuba Decide.

Roselyn, esposa del pastor Padrón, también relató en esas declaraciones las dificultades que sufren las mujeres cristianas en Cuba y explicó cómo se profundizan cuando es el caso, como ella, de la esposa de un pastor privado arbitrariamente de libertad en la isla.

“Yo creo que la detención de mi esposo fue por el grado de sinceridad y por el grado de verdad que contenía lo que él dijo, que muy pocos son los que hacen esto en este país por todo lo que vivimos y la represión que a veces vivimos”, señaló Benítez.