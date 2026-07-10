Régimen prohíbe salir del país al padre Castor Álvarez

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El sacerdote católico Castor José Álvarez Devesa denunció este viernes que las autoridades cubanas le impidieron viajar a Miami y que se lo informaron cuando se disponía a abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo, de Santiago de Cuba, que tenía prohibido salir del país.

En un video publicado en redes sociales desde la terminal aérea, el religioso explicó que había sido invitado a participar en la ordenación episcopal de un cubanoamericano en Miami y que desconocía la existencia de la restricción migratoria.

“Me comunicaron que no puedo salir del país, tengo prohibición de salir. Estaba por abordar el vuelo y me impidieron hacerlo”, denunció Álvarez.

El sacerdote criticó que las autoridades no le notificaran previamente sobre la medida, lo que provocó que se trasladara hasta Santiago de Cuba y que sus amigos compraran el boleto de avión sin saber que no podría viajar.

“Es penoso que ni siquiera me hayan avisado, que haya tenido que venir y los amigos sacar el pasaje y aquí mismo me he enterado. No obstante, peor es que no pueda yo salir de mi país libremente”, afirmó.

Álvarez expresó su esperanza de que los cubanos puedan alcanzar la libertad y relacionó la situación que enfrenta con su fe religiosa.

“Confiamos que Cristo es el Mesías y a él lo crucificaron, le pusieron una corona de espinas, así que a nosotros nos pasa también”, dijo.

El sacerdote concluyó su mensaje con un llamado a la libertad para Cuba. “Espero que Dios tenga una buena ordenación y que un día tengamos la libertad los cubanos en nuestra isla, y espero que sea pronto”, señaló.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) condenó la prohibición de salida del país impuesta al sacerdote y afirmó que las restricciones de entrada y salida de Cuba son utilizadas por el régimen como “instrumentos represivos” contra quienes disienten.

La organización advirtió que el caso del padre Castor “no es aislado” y que forma parte de una “escalada represiva” que también incluye a líderes religiosos.

Álvarez Devesa ha mantenido durante años una postura crítica hacia el régimen cubano y ha denunciado públicamente las restricciones a las libertades religiosas y civiles en la isla.

El sacerdote fue golpeado y detenido por las autoridades cubanas durante las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Camagüey, cuando intervino en defensa de jóvenes manifestantes.

Según denuncias de organizaciones defensoras de la libertad religiosa, Álvarez fue golpeado con un objeto contundente cuando acudió al lugar de las protestas. Posteriormente, cuando buscó atención médica por las lesiones sufridas, fue arrestado por las autoridades.

Álvarez también ha reclamado públicamente mayores libertades religiosas y políticas en Cuba. En 2018 dirigió una carta abierta al entonces gobernante Raúl Castro en la que cuestionó la situación del país y pidió mayores espacios de libertad para los cubanos.