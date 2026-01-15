Alerta de la Embajada de EEUU en La Habana: Este viernes solo brindarán servicios de emergencia

Getting your Trinity Audio player ready...

La Embajada de los Estados Unidos en La Habana anunció que el viernes 16 de enero de 2026 solo prestará servicios de emergencia a ciudadanos estadounidenses, debido a restricciones de acceso en el área cercana a la sede diplomática.

Según informaron en redes sociales, "el régimen cubano ha convocado un evento en la plaza frente a la Embajada, y el acceso a la zona estará restringido. Además, las calles alrededor de la Embajada estarán cerradas al tráfico vehicular".

En un aviso dirigido a sus ciudadanos, la Embajada recomendó evitar las multitudes, estar preparados para una mayor presencia policial y posibles desvíos e interrupciones del tránsito, además de mantenerse atentos a su entorno y seguir la información de los medios locales.

No es la primera vez que actos oficiales en la zona afectan el funcionamiento de la sede diplomática. En diciembre, la Embajada de Estados Unidos en La Habana pospuso la apertura de sus servicios consulares el lunes 22 hasta las 10:00 de la mañana, también debido a “un evento planificado por las autoridades cubanas” en la tribuna ubicada frente al edificio.