"Ahora es el momento": Jefe militar respalda llamado de Rubio sobre Cuba

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El general Francis L. Donovan, Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, lanzó un llamado a los cubanos, similar al que hizo un día antes el Secretario de Estado Marco Rubio.



“El futuro de Cuba pertenece a quienes actúan. Aprovechen el momento y construyan el cambio que quieren ver", escribió el general de la Infantería de Marina.

"Basta de promesas incumplidas, corrupción desenfrenada o tolerar a una élite que vive en el lujo mientras se ignora a los ciudadanos. Ahora es el momento", declaró el alto jefe militar.

El mensaje de Donovan respalda el llamado del secretario de Estado y la CIA invitando a los cubanos a crear “un cambio positivo” mediante una “asociación discreta con la CIA”, mencionando la decepción por promesas fallidas, la corrupción y los privilegios de unos pocos.

También ayer, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos se ocuparía de Cuba una vez resuelto el asunto de Irán. "Nos ocuparemos de Cuba a la vuelta de Irán. Haremos una pequeña escala", dijo el mandatario durante un mitin republicano en Fort Myers, Florida, previo a las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

"En realidad, lo que vamos a hacer con Cuba es lo siguiente: al volver de Irán, esos hermosos barcos pasarán por Cuba. Haremos que uno de ellos se detenga a unas 50 yardas de la costa. Levantarán las manos y entonces enviaremos a Marco Rubio para que cierre el acuerdo".

Estas declaraciones fueron rechazadas por el canciller cubano Bruno Rodríguez: "Rechazamos toda amenaza sobre ambiciones de EEUU hacia Cuba. En nuestras costas hay bellas playas, pero también diente de perro, inhóspito para quienes llegan con fines hostiles y ansias de dominación".





Este mismo mes el comandante del Comando Sur de Estados Unidos realizó una visita operativa a la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo (NSGB) en Cuba, en la que pasó revista a los sistemas no tripulados desplegados en apoyo a las misiones de la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental (JTF-WHEM).

En esa ocasión, varias fotos y un video mostraron las reuniones y el despliegue de las embarcaciones en el eclave militar estadounidense ubicado en el extremo oriental de la isla.

También el 29 de mayo de 2026, Donovan realizó una evaluación de la seguridad del perímetro de la Base de Guantánamo y sostuvo un breve intercambio, poco habitual, con altos mandos cubanos —entre ellos el general Roberto Legrá Sotolongo, primer viceministro del Estado Mayor General— en el límite de la base. Ambas partes calificaron el encuentro de positivo y acordaron mantener comunicaciones.

En las semanas siguientes, su jefe el Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, fue quien aterrizó en la Base Naval de Guantánamo, desde donde aseguró que "pase lo que pase, el Departamento de Guerra estará preparado y listo para cualquier contingencia que pueda surgir".

El veterano del Ejército en un mensaje a sus tropas en la base militar al oriente de Cuba dijo que el régimen cubano debe decidir sus propias reformas, pero el Departamento de Guerra debe estar listo para cualquier orden del presidente para defender los intereses estadounidenses.