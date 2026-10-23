Rubio llama a quienes buscan un cambio en Cuba a colaborar discretamente con la CIA

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, publicó este viernes en X un mensaje dirigido a quienes buscan un cambio en Cuba, invitándolos a colaborar de forma discreta con la CIA.

“A quienes buscan generar un cambio positivo en Cuba: este es el momento. Ante la decepción de las promesas incumplidas, la corrupción y la vida privilegiada de unos pocos, aprovechen esta oportunidad para lograr el cambio que desean mediante una colaboración discreta con la CIA”, escribió.

Este viernes el presidente Donald Trump volvió a plantear la posibilidad de enviar buques militares estadounidenses frente a las costas cubanas una vez concluidas las operaciones en Irán.

Durante un mitin republicano celebrado el 23 de octubre en Fort Myers, Florida, de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre, Trump aseguró: "nos ocuparemos de Cuba a la vuelta de Irán. Haremos una pequeña escala".

"En realidad, lo que vamos a hacer con Cuba es lo siguiente: al volver de Irán, esos hermosos barcos pasarán por Cuba. Haremos que uno de ellos se detenga a unas 50 yardas de la costa. Levantarán las manos y entonces enviaremos a Marco Rubio para que cierre el acuerdo", agregó.

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