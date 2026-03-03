Activistas en Cuba brindan alimentos y abrigo a personas en pobreza extrema

Getting your Trinity Audio player ready...

Un grupo de jóvenes se sumó este fin de semana a la labor de la activista Yamilka Lafita para distribuir comida a personas necesitadas en la capital cubana.

Raymar Aguado, uno de los participantes, explicó a Radio Martí que se centraron en personas en situación de vulnerabilidad extrema.

“Lo ideal sería tener comida para toda aquella persona que le hiciera falta, pero lamentablemente no podemos asumir tanto, entonces nos centramos principalmente en personas con un grado de vulnerabilidad extrema, en situación de calle, principalmente ancianos”, señaló.

Aguado relató el caso de una señora que rechazó la ración, en un gesto conmovedor: “Nos dijo que no, que ella no la podía aceptar porque había personas que estaban en peor situación que ella, y que esa comida se la teníamos que dar a esas personas”.

Sobre el grupo de colaboradores, el joven precisó que son “vecinos del barrio, amigos, somos personas que simplemente vemos que la situación necesita un cambio, y ese cambio se genera también a microescala”.

Por su parte, Lafita, conocida en redes sociales como Lara Croft, informó en Facebook que en esta jornada elaboraron 42 porciones de arroz amarillo con pollo y salchichas, ensalada de tomate, macedonias y boniato con mojo. También entregaron confituras y peluches para niños.

Semanas antes, la activista y su pareja fueron detenidas. Denunció que les confiscaron 200 envases térmicos y 20 litros de gasolina por no tener documentos de compra.

Tras su liberación, Lafita declaró: “No voy a detenerme en esto, tuvieron que reconocer que no estamos violando ninguna ley y soltarnos. Si quieren saber de qué yo hablo con las personas en la calle, deténganse a conversar con ellos, háganse cargo del pueblo. Ellos son su responsabilidad”.

Una alternativa ante la inercia estatal

El lunes, 2 de marzo, el Ministerio del Comercio Interior (MINCIN) informó en Facebook sobre la distribución de productos donados por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en el municipio Calixto García, Holguín.

El anuncio indica que la entrega se dirige a personas en situación de vulnerabilidad. La publicación recibió comentarios críticos de usuarios que cuestionan el alcance real de la ayuda frente a la situación económica general.

Cuba enfrenta una grave crisis de combustible que ha disparado el precio de los alimentos y paralizado servicios básicos como la entrega de pan normado. Mientras la inflación oficial de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) se sitúa en un 12.52% para enero de 2026, economistas independientes estiman que la inflación real en el mercado informal supera el 70%.

Ante este escenario, la activista Yamilka Lafita y su proyecto entregan desde hace algún tiempo alimentos y medicinas a personas necesitadas tanto en La Habana como en otras provincias, contando con el apoyo de cubanos residentes en el exterior.



La labor de asistencia se extiende a Santiago de Cuba, donde el activista Yasser Sosa asiste a personas en situación de calle a través del proyecto "Una mano amiga". Recientemente, brindó abrigo a una maestra de edad avanzada que se encontraba a la intemperie en medio de bajas temperaturas.

Sosa reportó también el caso de Isabel Mendoza, una poetisa premiada en Cuba y cuyas obras integran antologías en España e Italia, quien deambula por las calles.



Tras la publicación de un video sobre Mendoza, Sosa informó que autoridades locales acudieron a la vivienda de la poetisa —la cual presenta un marcado deterioro— prometiendo ayuda inmediata.



El activista cuestionó la motivación de la respuesta oficial y declaró: “Personas que han aportado, que han hecho, que han sumado, terminan así. La sociedad no puede quedarse quieta. Si el gobierno lo hace, al menos nosotros, como agentes sociales, no podríamos dejar que eso suceda, porque estamos firmando un pacto con el olvido”.