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Activistas cubanos protestaron el domingo 22 de noviembre frente a la embajada de Cuba en Chile para cuestionar el discurso del embajador Oscar Cornelio Oliva, quien atribuye al embargo estadounidense la crisis de la isla. Los manifestantes también denunciaron el contraste entre sus críticas al capitalismo y las condiciones de vida de los diplomáticos cubanos en ese país.

Un video difundido por los manifestantes en redes sociales muestra un intercambio de gritos y consignas con dos personas que se encontraban dentro de la sede diplomática, ubicada en Providencia, una comuna de Santiago de Chile. Mientras estas personas los grababan y lanzaban consignas a favor de Fidel Castro y la Revolución, los activistas respondían con mensajes contra los dirigentes cubanos y el Partido Comunista.

"La idea de nosotros es mostrarles a los chilenos, que hay un porciento de ellos que están ciegos, y a los cubanos que los diplomáticos del régimen en Chile no actúan como predican porque son unos burgueses: les encanta el capitalismo para ellos mientras, quieren comunismo para su pueblo", declaró a Martí Noticias Leonel Delgado, uno de los protagonistas en esta manifestación.

El pasado 4 de octubre, los activistas difundieron otro video grabado frente a la residencia del embajador cubano para denunciar el contraste entre las condiciones del inmueble y las carencias que enfrenta la población de la isla.

"La casa del embajador está en la comuna de Vitacura. Es la comuna más cara de Chile. El Dubái de Chile, donde el metro cuadrado ronda los 3,800 dólares en el mercado y esa casa tiene un poco más de 1,000 metros cuadrados", afirmó Delgado quien explicó a Martí Noticias que ha respondido en redes sociales cuando les dicen que es común que los embajadores de los países vivan en zonas exclusivas.

"Sí, es verdad, pero no debería ser así con los embajadores de una dictadura que predica y que dice que el capitalismo es malo y le echa la culpa a un embargo", dijo Delgado Romero.

"Debería hacer como una empresa que cuando quiebra, sus dueños lo primero que tienen que hacer es reducir los costos. Aquí deberían reducir esa embajada y la residencia del embajador", argumentó.

En agosto de 2026, una investigación del medio chileno El Líbero, basada en publicaciones de la embajada cubana en redes sociales, examinó la agenda de Cornelio Oliva y sus vínculos con el Partido Comunista de Chile. El reporte contabilizó más de 60 actividades desde su llegada al país en noviembre de 2025, incluidas visitas a más de una decena de comunas y reuniones con alcaldes, parlamentarios, dirigentes políticos y universitarios.

"Ese embajador tiene una campaña brutal en Chile. Ha visitado más de 20 comunas y va a las universidades a decir que Cuba está bloqueada por Estados Unidos, que se está muriendo por el bloqueo. Por eso nosotros buscamos desmontar ese mito para que el pueblo cubano vea que estos diplomáticos no viven como predican en su propaganda", apuntó Delgado Romero.

Desde mayo de este 2026, este grupo de activistas cubanos comenzó a borrar de calles y muros de la capital chilena los carteles y murales que, según dijo a Martí Noticias uno de los protagonistas de esta acción, son parte de una campaña nacional del Partido Comunista de Chile para conmemorar el centenario del natalicio del fallecido dictador Fidel Castro en agosto pasado.

En agosto, horas antes de que el día 13 se cumpliera el centenario del natalicio de Castro, estos activistas cubanos quemaron banderas del Movimiento 26 de Julio.

“Lo único que le trajo Fidel al pueblo cubano fue hambre, miseria, destrucción, muerte”, dijo Leonel Delgado, quien también fue uno de los protagonistas de esa acción, realizada en la ciudad de Colina, al norte de la Región Metropolitana de Santiago, en la zona central de ese país.

El grupo anunció una nueva protesta frente a la embajada cubana en Santiago para el próximo 10 de diciembre, a las 6:30 p. m., con motivo del Día de los Derechos Humanos, para denunciar la represión en la isla.