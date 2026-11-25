La realidad de Cuba a través del testimonio de residentes dentro de la isla, quienes actualizarán el panorama interno de la mano de su conductora, la activista y escritora cubana Janisset Rivero.
Episodios
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noviembre 25, 2026
Barrio adentro
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noviembre 24, 2026
Barrio adentro
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noviembre 23, 2026
Yoelexi Acosta, Pinar del Río
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noviembre 20, 2026
Jorge Luis Artiles Montiel, Opositor de Santa Clara
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noviembre 19, 2026
Germán González Rodríguez, Economista
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noviembre 18, 2026
Juan Moreno Borrego, Periodista independiente