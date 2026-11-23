La realidad de Cuba a través del testimonio de residentes dentro de la isla, quienes actualizarán el panorama interno de la mano de su conductora, la activista y escritora cubana Janisset Rivero.
Episodios
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noviembre 23, 2026
Yoelexi Acosta, Pinar del Río
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noviembre 20, 2026
Jorge Luis Artiles Montiel, Opositor de Santa Clara
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noviembre 19, 2026
Germán González Rodríguez, Economista
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noviembre 18, 2026
Juan Moreno Borrego, Periodista independiente
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noviembre 17, 2026
Amelia Calzadilla, Partido Liberal Clásico Cubano
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noviembre 16, 2026
Angel Santiesteban Prats, Escritor y ex prisionero político